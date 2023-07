Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 29/30

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag in Peru:

Heute und an den folgenden Tagen wird in Peru der Unabhängigkeitstag gefeiert. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Ryanair-Streik in Belgien:

Am Samstag (29.07.) und Sonntag (30.07.) wollen die Piloten von Ryanair in Belgien streiken. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Streiks auch auf Mallorca:

Am Dienstag (01.08.), 03.08., 04.08. sowie am 08.08., 10.08. und am 12.08. wollen Mitarbeiter der Handling-Firma Wings Handling Palma am Flughafen Palma nur den staatlich angeordneten Mindestbetrieb durchführen. Im Fall von Arbeitsniederlegungen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Weltjugendtag in Portugal:

Personen, die nach Portugal reisen, werden daran erinnert, dass der Weltjugendtag zwischen dem 01.-06.08. stattfinden wird. Zwischen dem 22.07. und dem 07.08. werden bei der Einreise nach Portugal daher stichprobenartige Grenzkontrollen durchgeführt.

Streik der Bodenabfertigung in London-Gatwick:

Berichten zufolge haben die Mitglieder der Gewerkschaft GGS die für den 28.07. und 01.08. geplanten Streiks abgesagt. Die für den 04. bis 08.08. geplanten Streiks werden Berichten zufolge dennoch stattfinden. Die Beschäftigten der DHL-Bodenabfertigung haben sich Berichten zufolge von den Streiks zurückgezogen. Die Mitglieder von zwei weiteren Gewerkschaften stimmen noch über neue Vorschläge ab und haben ihre Streiks noch nicht abgesagt.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)