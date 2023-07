Riu Plaza London Victoria vor Eröffnung

Das neue Vier-Sterne Hotel mit 435 Zimmern befindet sich im Zentrum von London im Stadtbezirk Westminster. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie Westminster Abbey, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Big Ben und viele weitere Attraktionen sind zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. Wenige Meter entfernt befindet sich auch der Bahnhof Victoria Station, einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe des Landes. In nur 30 Minuten gelangt man von dort mit Gatwick Express zum Flughafen Gatwick.

Moderne Zimmer

Das neue Stadthotel folgt einer minimalistischen, modernen Linie und besticht durch eine zweigeteilte Struktur mit Turm und Podium: In der Lobby richtet sich der Blick nach oben zu einer mit Licht erfüllten Kuppel, von der eine spektakuläre Skulptur in organischen Formen voller Farben und Bewegung herabhängt.

Modern und komfortabel sind die 435 Zimmer und Suiten der Superior Kategorie mit Blick auf die Stadt eingerichtet. Die geräumigsten Zimmer befinden sich im Erdgeschoss. Das gastronomische Angebote des Hotels verfügt neben der Lobby-Bar über ein Restaurant, in dem die Gäste am Morgen ein im Zimmerpreis inkludiertes Frühstücksbuffet erwartet und zum Abendessen Gerichte á la carte serviert werden. Ebenso steht den Gästen rund um die Uhr ein Fitnessraum zur Verfügung. (red)