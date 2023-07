Quo vadis? Gen Süden? Klingt verlockend - muss aber nicht sein. Immerhin gibt es gerade in den Monaten Juli und August in der Heimat einiges zu entdecken. Insgesamt stehen 53 qualitätsgeprüfte Attraktionen zur Verfügung, die in der Ferienzeit vor allem von Familien mit Kindern genutzt werden um Abenteuer zu erleben, Natur, Kultur und Kulinarik zu genießen oder sich zu entspannen

Um bei der großen Auswahl nicht den Überblick zu verlieren, wurden die Sommer-Highlights unter www.top-ausflug.at/top-sommer kompakt zusammengefasst.

TOP-Ausflugsziele für Familien mit Kindern

In der Ferienzeit stehen bei Familien mit Kindern besonders jene Ausflugsziele hoch im Kurs, die nachhaltige Erlebnisse garantieren und einen gewissen Mehrwert bieten, weiß Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs:

„Die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs sind bekannt für ein vielfältiges Angebot und gehen speziell auf die Bedürfnisse der Familien ein. Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, müssen alle unsere Mitgliedsbetriebe einen umfassenden Kriterienkatalog durchlaufen. Erst danach dürfen sich die Ausflugsziele mit diesem aussagekräftigen Gütesiegel schmücken.“

Neue TAZ-Sommerkampagne

Um auf das umfangreiche Ausflugsangebot Niederösterreichs von 53 Attraktionen aufmerksam zu machen, wurde von der TAZ-Arbeitsgemeinschaft eine neue Sommerkampagne entwickelt. Unterteilt in den Themenbereichen „Wein & Genuss“, „Erlebnis, Tier & Abenteuer“, „Abkühlung im Sommer“, „Natur, Wandern & Spazieren“ sowie „Kultur, Ausstellung & Kloster“ können Ausflugsinteressierte unter der Online-Rubrik www.top-ausflug.at/top-sommer aus dem Vollen schöpfen. Abgerundet wird die Kampagne mit Gewinnspielen und Angeboten auf den Social-Media-Kanälen der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

