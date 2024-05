Kunst-Highlights auf der neuen Mein Schiff 7

In der Großen Freiheit auf der Mein Schiff 7 können Gäste nicht nur die exklusiven Restaurants sowie den neugestalteten Champagnertreff besuchen, sondern auch ein Kunstwerk des Kunststudios Sino Sculpture betrachten. Mit einer Höhe von jeweils drei und einer Breite von zwei Metern, zählt dies zu den größten Kunstwerken, die Mein Schiff jemals als Single items hat. „Die beiden Objekte in der Großen Freiheit ist das komplexeste und aufwendigste Kunstwerk, welches wir am Heck in der Großen Freiheit der Mein Schiff 7 installiert haben“, so Christer Jäger, Art & Signage Manager bei TUI Cruises. „Ich bin unheimlich erleichtert, dass von der Planung bis zur Installation alles so reibungslos funktioniert hat.“

Neben der Großen Freiheit können Gäste ebenfalls im Atrium der Mein Schiff 7 ein Kunstwerk über drei Etagen bewundern, welches mit einem acht Meter hohem Gerüst derzeit aufgebaut wird. Zwei Künstler des Kunststudios Aptum Lighting sind selbst vor Ort, um das Kunstwerk zu installieren und zusammenzusetzen.

Künstlerisch bemaltes Sonnendeck

Zudem wird auf der Mein Schiff 7 zum ersten Mal das Suiten Sonnendeck bemalt statt foliert. Der Künstler Artur Sala, der zum ersten Mal für die Mein Schiff Flotte tätig ist, und sein Painting-Team von acht Leuten zaubern spannende Werke an die Wand. Auch der überdachte Pool wird mit einem großen Mosaik verschönert. Weitere Kunstobjekte, die Gäste auf der Mein Schiff 7 bewundern können, werden über ArtLink bezogen. ArtLink kuratiert und stellt inspirierende Kunstsammlungen für Hotel- und Kreuzfahrtschiffprojekte auf der ganzen Welt zur Verfügung. (red)