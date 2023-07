Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 28/29

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streik im Flugverkehr in Italien:

Am morgigen Samstag, den 15. Juli 2023, kommt es in Italien aller Voraussicht nach zu einem flächendeckenden Streik im Luftverkehr. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen inklusive Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Beeinträchtigungen kommen.

Pride Parade in Budapest:

Ebenfalls morgen findet in der ungarischen Hauptstadt Budapest die alljährliche Pride Parade statt. Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im lokalen Verkehr zu rechnen. Auch gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Menschenrechtsproteste in Marokko:

Für Sonntag, den 16. Juli 2023, haben Aktivisten in der marokkanischen Hauptstadt Rabat zu einer Demonstration für mehr Menschenrechte aufgerufen. Dabei sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Antiregierungsdemonstration in Taiwan:

Außerdem kommt es örtlichen Behörden zufolge am Sonntag zu Antiregierungsprotesten in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Aufgrund der ohnehin angespannten politischen Lage ist im Zuge der Demonstrationen mit einem harten Durchgreifen der Polizei zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Auseinandersetzungen sind möglich.

Tag der Märtyrer in Myanmar:

Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, wird in Myanmar der Tag der Märtyrer begangen. Der Feiertag findet seit 1948 jedes Jahr statt und erinnert an den Tag, als Myanmars sieben oberste Unabhängigkeitsführer alle ermordet wurden. In der Vergangenheit kam es an dem Jahrestag häufig zu politisch motivierter Gewalt. Aus diesem Grund verschärfen die Behörden auch in diesem Jahr landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Landesweite Proteste in Kenia:

In Kenia hat die Opposition für Mittwoch erneut zu landesweiten Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Hintergrund sind die umstrittene Steuerreform und die stetig steigenden Lebenshaltungskosten in dem ostafrikanischen Land. Im Hinblick auf die Demonstrationen ist mit einem harten Einschreiten der örtlichen Sicherheitskräfte zu rechnen. Bei ähnlichen Protesten wurden in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere Menschen getötet.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte.