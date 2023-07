Raxalpe: Neue Sommerfrische auf über 1.500 Höhenmetern

Gerade in den Sommermonaten bietet das 34 km² große Rax-Hochplateau Familien mit Kindern eine große Spielwiese voller Abenteuer. Für eine Erfrischung am Berg sorgt eine Gratis-Eis-Aktion für Kinder und Jugendliche am 18. August 2023. Zu den weiteren Highlights im Sommer 2023 zählen die Mondscheinfahrten mit der Rax-Seilbahn, die am 1. August und 29. September stattfinden. Ein Berglandbuffet mit regionalen Spezialitäten auf der Panoramaterrasse des Raxalm-Berggasthofes sowie Live-Musik runden diese romantische Moonlight-Berg- und Talfahrt optimal ab.

Bereits zu einer beliebten Tradition entwickelt hat sich der Kindertag (3. September 2023) auf der Rax. Neben einer Alpakawanderung gibt es wieder eine Bastelstation und Show-Elemente der Bergrettung Reichenau. Die Fahrt mit der Rax-Seilbahn ist an diesem Tag für Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren kostenlos. Neben geführten Wanderungen am Berg zum Thema „Almblumen und Raxkräuter“ am 29. August 2023 bietet „Kräuterhexe“ Astrid Grohmann anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Wiener Hochquellwasserleitung eine Führung durch das Höllental an. Diese findet am 29. Juli 2023 statt und zeigt viele magische und geheimnisvolle Plätze entlang der Schwarza.

Darüber hinaus können sich Wander- und Naturinteressierte an zahlreichen Terminen auf die Spuren von Philosophen und Freidenkern wie Sigmund Freud und Viktor Frankl begeben. Tipp: Kulturgenuss auf höchstem Niveau verspricht die szenische Lesung „Viktor Frankl – Der Berg / Teil 1“ von und mit Norbert Mang. Begleitet wird dieser von Joachim Csaikl an der Harfengitarre. Die Texte stammen u.a. von Joseph Roth und Stefan Zweig. Termine: 11., 12., 13. August sowie 23., 24., September. Die Tickets sind ab 24 EUR auf events.raxalpe.com erhältlich.

Anreise & Schneeberg-Rax-Kombiticket

Die "Hitzeflucht" können Ausfluggäste dabei auch noch nachhaltig und bequem gestalten wie Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn sowie Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts, erklärt: „Unser TOP-Ausflugsziele ist von Wien aus in rund einer Stunde mit dem PKW oder öffentlich erreichbar. Besonders die nachhaltige Anreise wird von unseren Gästen immer mehr forciert. Ein in der Region erfolgreich etablierter Wander- und Kultur-Shuttle-Service, der RUFbus, ist für Urlaubsgäste zudem kostenlos." Die Rax-Seilbahn befördert Gäste dann in rund acht Minuten auf das Rax-Plateau.

Darüber hinaus haben die Raxalpe und der Schneeberg kürzlich ihre Kräfte gebündelt und bieten so ab sofort ein Kombi-Ticket für die beiden Bahnen an. Damit kommen Natur- und Berginteressierte zum vergünstigten Preis in den Genuss zweier Bergwelten. Das Kombi-Ticket für Erwachsene kostet 59 EUR; für Kinder (6-15 J.) 31 EUR. Nähere Infos und Buchung ab sofort unter: www.schneeberg-rax-kombi.at erhältlich.

Gut zu wissen: Die Rax-Seilbahn ist Träger des Gütesiegels „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen", eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich. 2001 wurden die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen mit dem Ziel gegründet, den Bergsommer thematisch neu zu etablieren und wirtschaftlich zu stärken – im Alpenraum ist dies eine einmalige thematische Kooperations- und Qualitätsinitiative.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)