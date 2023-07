Allianz Travel: neues Produkt für Selbstfahrer

Allianz Partners hat das Versicherungsprodukt für Reisende, die per Bus, Bahn oder Auto unterwegs sind, überarbeitet und diese Woche live geschaltet.

„Als günstige Alternative für Selbstfahrer, die im europäischen Raum und in den Mittelmeeranrainerstaaten unterwegs sind“, bezeichnet Erik Passer, CSO Allianz Partners, das Versicherungsprodukt mit dem Titel „Bus-Bahn-Auto Complete“. Das Paket war bereits vor der Pandemie am Markt und wurde auf Wunsch der Partner überarbeitet und vereinfacht.

Inkludiert sind Stornoschutz, Reiseabbruch, Verspätung, Reisegepäck, Auslandskrankenversicherung, Haftpflicht- und Reiseunfallversicherung.

Die Details

Stornoschutz: Wenn die Reise aufgrund eines in den AVB geregelten versicherten Ereignisses storniert werden muss werden die Stornokosten entsprechend der gebuchten Prämie ersetzt.

Reiseabbruch: Wenn die Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses außerplanmäßig beendet oder unterbrochen werden muss.

Verspätungsschutz: Bei verspäteter Anreise werden bis zu 500 EUR ausbezahlt.

Reisegepäck: Kostenersatz bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl bis zu 3.000 EUR. Bei verspäteter Gepäckauslieferung am Zielort (min. 12 Stunden) bis 600 EUR.

Auslandskrankenversicherung: Kostenersatz bei stationärer und ambulanter Heilbehandlung bis 300.000 EUR. Transport ins nächste geeignete Krankenhaus inkl. Such- und Bergekosten bis 10.000 EUR. Heimtransport aus medizinischen Gründen bis 300.000 EUR. Hin- und Rückreise einer nahestehenden Person ans Krankenbett am Urlaubsort bis 1.000 EUR. Überführungskosten im Todesfall oder Begräbniskosten am Urlaubsort bis 5.000 EUR.

Haftpflichtversicherung: für Sach- und Personenschäden pauschal 5.000 EUR.

Reiseunfallversicherung: Entschädigung im Todesfall 10.000 EUR, Entschädigung bei bleibender Invalidität bis 20.000 EUR. (red.)