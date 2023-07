Hurtigruten Expeditions kündigt neue Kombinations-Seereisen an

Das Kernstück der neu kombinierten Expedition ist eine 17-tägige Reise, die von Punta Arenas in Chile über Patagonien bis in die Antarktis führt. So bietet die Route Reisenden die einmalige Gelegenheit erst die chilenischen Fjorde zu erkunden und dann auch noch die unberührte Natur sowie Wildtiere der Antarktis aus nächster Nähe zu sehen.

Darüber hinaus wird das Expeditionsschiff MS Maud auf den 23- bis 24-tägigen Erkundungsreisen in die Antarktis weitere Ziele ansteuern. Bei diesen Reiserouten haben Gäste die Möglichkeit Buenos Aires in Argentinien, die Falklandinseln und Südgeorgien zu besuchen.

Einmalige Naturerfahrungen

Die Antarktis beeindruckt durch eisige und unberührte Landschaften sowie den Sichtungen von wilden Tierarten in ihrem einzigartigen Lebensraum. Auf der Fahrt von Chile entlang der zerklüfteten Umgebung von Südgeorgien und den Falklandinseln bis zum weißen Kontinent durchqueren die Expeditionsschiffe die artenreichsten Meere der Welt. Hier lassen sich Wale, Pinguine und Robben beobachten.

Reisende können sich Anlandungen sowie wissenschaftlichen Vorträgen von erfahrenen Expertenteams anschließen und wertvolle Einblicke zu Flora und Fauna sowie der Geschichte der besuchten Regionen gewinnen. Neben den wissenschaftlichen Aktivitäten halten die Kombinationsreisen nach Patagonien und in die Antarktis auch aktive Naturabenteuer – von Schneeschuhlaufen bis Kajakfahren oder Weingutbesichtigungen – bereit.

Weitere Informationen dazu und zum 30%-Frühbucherrabatt unter: www.hurtigruten.de/expeditions (red)