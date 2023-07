Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 27/28

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

"Rave the Planet" in Berlin:

Am morgigen Samstag, den 8. Juli 2023, soll in der deutschen Hauptstadt Berlin der Techno-Umzug „Rave the Planet“ stattfinden. Das Sanitätskonzept ist noch nicht ganz geklärt, weswegen das Event noch auf wackligen Beinen steht. Die Veranstaltung gilt als Nachfolger der Loveparade, über 300.000 Menschen werden zu dem Ereignis erwartet. Entsprechend ist an diesem Tag mit Straßensperrungen und sonstigen Einschränkungen im Verkehr zu rechnen.

Unabhängigkeitstag in Argentinien:

In Argentinien feiern die BürgerInnen am Sonntag, den 9. Juli 2023, den Unabhängigkeitstag. 1816 erklärte das Land seine Unabhängigkeit von Spanien. Aufgrund möglicher Demonstrationen ist mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Einschränkungen im lokalen Verkehr sind möglich.

Unabhängigkeitstag im Südsudan:

Auch im Südsudan wird am Sonntag der Unabhängigkeitstag begangen. Aufgrund der ohnehin instabilen politische Lage im Land befinden sich die Sicherheitskräfte landesweit in erhöhter Alarmbereitschaft. Proteste und gewaltsame Auseinandersetzungen sind dennoch nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Usbekistan:

Außerdem finden am Sonntag in Usbekistan Präsidentschaftswahlen statt. Die außerplanmäßigen und vorgezogenen Neuwahlen sind eine direkte Folge der Verfassungsänderung, die am 30. April per Referendum beschlossen worden war. Sie beinhaltet unter anderem die Stärkung des Präsidenten. Am Wahltag ist aufgrund möglicher Proteste mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Einschränkungen im Verkehr zu rechnen.

Landesweiter Bahnstreik in Portugal:

Im Moment läuft in Portugal ein großangelegter Bahnstreik, der noch bis Anfang August dauern soll. Durch den Arbeitskampf kommt es im Schienenverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen mit Verspätungen und Zugausfällen. Reisende sind angehalten, sich vor ihrer Reise bei ihrem Reiseveranstalter nach aktuellen Informationen erkundigen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)