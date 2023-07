TUI LIVE erleben-Tour nach Monastir

Mit Austrian Airlines ging es für die Reisegruppe am 28. Mai direkt ab Wien nach Monastir. Dort angekommen checkten die Agents samt Begleitung zunächst im TUI Blue Oceana Suites ein, das direkt am Sandstrand von Jinene El Hammamet liegt. Darüber hinaus wurden im Verlauf der Tour einige der beliebtesten Hotels aus dem TUI Portfolio besichtigt, darunter beispielsweise das TUI Blue Scheherazade, das Le Paradis Palace und das Jaz at the Beach Tour Khalef in Sousse.

Die Vielfalt Tunesiens live erleben

Die siebentägige Tour bot den Agents neben den Hotelbesichtigungen aber auch zahlreiche Ausflügen, um vor allem die Küstenregionen von Tunesien besonders intensiv erleben zu können.

So war ein Highlight der Tour etwa der Ausflug in die malerische Stadt Sidi Bou Said, die mit ihren auffallend blau-weißen Häusern verzaubert, aber auch die Besichtigung der antiken Ruinen von Karthago, sowie eine Katamaran-Fahrt ab dem Hafen von Yasmin Hammamet waren gelungene Höhepunkt.

Das Clubangebot live erleben



Am vierten Tag checkte die Gruppe dann im TUI Magic Life Africana ein, das vor allem für Sportbegeisterte Reisende, ideal ist. Die Agents testeten daher auch das Clubangebot ausgiebig und versuchten sich etwa beim Beach Volleyball spielen und Kayak fahren.

Zusätzlich hatten die Agents im Club die Möglichkeit, an einem tunesischen Kochkurs teilzunehmen. Dabei konnten die Teilnehmerinnen ein traditionelles Gericht zubereiten - Mechouia Salat mit Tajine Brot. Dazu gab es das landestypische alkoholische Getränk Boukha, das aus Feigen gemacht wird.

Am 3. Juni flogen die Agents nach sieben intensiven Tagen mit Nouvelair wieder zurück nach Wien. (red)