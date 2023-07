Der exklusive Reisewelt-Trip startete bereits zeitig am Morgen: So hoben die TeilnehmerInnen um sieben Uhr früh, begleitet von Hannelore Wallinger (Key Account West Dertour Austria und Rewe Austria Touristik) und Jeannine Kadrnoska (Charter Sales Austrian Holidays), mit Austrian Holidays von Wien nach Heraklion ab.

Bereits am Anreisetag standen dann neben einer Hotelbesichtigung des renommierten Hotels Cretan Malia Park auch eine abenteuerliche Katamaranfahrt mit anschließendem Dinner an Bord auf dem Programm.

Am darauffolgenden Tag ging es zu einer Site Inspection in das Blue Palace, a Luxury Collection Resort. Dort warteten Snacks und Erfrischungen in der Strandbar "Isola Beach Club" auf die Gruppe. Vollgepackt mit interessanten und inspirierenden Campus Live Erlebnissen ging es dann auch schon wieder zurück nach Österreich.

Kurzer Aufenthalt - viele Infos

„Eine tolle Tour ging viel zu früh zu Ende. Dertour Austria und Rewe Austria Touristik haben uns zu zwei tollen Tagen auf Kreta mit typisch griechischem Essen und einer Katamaranfahrt eingeladen. Dazu gab es viele wertvolle Tipps und Tricks. Der Cretan Malia Park und das Blue Palace, a Luxury Collection Resort sind zwei Top-Häuser, die wir unseren KundInnen nur empfehlen können“, war das Resümee von Katharina Kirnbauer (Reisewelt in Neusiedl am See).

Außerdem mit auf Reise: Kerstin Billes (Reisewelt Eisenstadt), Iris Butscher (Reisewelt Mattersburg), Kira Czetenyi, Ellena Rajda, Celina Eisenmagen und Nicole Linsmeyer (Reisewelt Wien), Bence Istvan Torma (Reisewelt Neusiedl/See), Bianca Johanna Vagaja (Reisewelt Oberpullendorf) sowie Denise Tiefenbach (Reisewelt Kirchschlag). (red)