Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 26/27

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Tag der Republik in Ghana:

Am morgigen Samstag, den 1. Juli 2023, begehen die Menschen in Ghana den Tag der Republik. In der Vergangenheit kam es anlässlich des Termin häufig zu gewaltsamen Zwischenfällen, daher ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Tag der Republik in Somalia:

Auch in Somalia wird morgen der Tag der Republik gefeiert. Mit Hinblick auf die instabile politische Lage im Land sind die Sicherheitskräfte landesweit in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Proteste und gewaltsame Auseinandersetzungen sind dennoch nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Burundi:

Außerdem feiern die BürgerInnen in Burundi morgen den Unabhängigkeitstag ihres Landes. Aufgrund möglicher Demonstrationen ist mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Einschränkungen im lokalen Verkehr sind möglich.

Pride Parade in Seoul:

Nicht zuletzt findet in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul morgen die alljährliche Pride Parade statt. Dabei kommt es aller Voraussicht nach zu örtlichen Verkehrsbehinderungen.

Gewaltsame Proteste in Frankreich:

Nach der Tötung eines jungen Mannes mit nordafrikanischem Migrationshintergrund durch einen Polizisten in Nanterre, einem Vorort von Paris, kommt es in der französischen Hauptstadt sowie in anderen großen Städten des Landes seit Tagen zu Ausschreitungen. Sicherheitskräfte nahmen im Zuge der Proteste bereits weit über 100 Personen fest. Eine Entspannung der Lage ist aktuell nicht in Sicht, auch für die nächsten Tage sind Demonstrationen angekündigt.

Landesweiter Bahnstreik in Portugal:

Im Moment läuft in Portugal ein großangelegter Bahnstreik, der noch bis Anfang August dauern soll. Durch den Arbeitskampf kommt es im Schienenverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen mit Verspätungen und Zugausfällen. Reisende sind angehalten, sich vor ihrer Reise bei ihrem Reiseveranstalter nach aktuellen Informationen erkundigen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)