TUI LIVE erleben-Tour Kos

Die Gruppe startet ihre Reise am 26. Mai 2023, in Begleitung von Richard Steiner, TUI Key Account Management, per Eurowings-Flug ab Graz. Auf der Urlaubsinsel und Geburtsstätte des Hippokrates galt es dann, neben Besichtigungen der wichtigsten Hotels aus dem TUI-Portfolio, Land und Leute intensiv kennenzulernen.

Besichtigungen, Verkostungen & Ausflüge

Die Agents checkten im Blue Lagoon Resort nahe der Inselhauptstadt ein und ließen sich abends das Essen im Hauptrestaurant Nissos schmecken. Am nächsten Tag ging es zu zwei Hotel Site-Inspections und nachmittags zu einem gemütlichen Ausflug in die Altstadt von Kos. Weitere Hotelbesichtigungen folgten am nächsten Tag in beliebten TUI-Hotels, wie etwa dem TUI Blue Palazzo Del Mare, dem TUI Blue Oceanis Beach Resort und dem TUI Magic Life Marmari Palace. Anschließend machten sich die Agents zur über 250 Jahre alten Antimachia Windmühle auf, um lokale Produkte direkt vor Ort zu verkosten.

Am letzten Tag erkundeten die Teilnehmenden der Tour das Bergdorf Zia auf 300m Höhe, mit all seinen kleinen Souvenirläden und einem großartigen Blick über die Nordseite von Kos, bevor es zu einem traditionellen Mittagessen in die Taverne Olympia II ging. Am Nachmittag hieß es für die Agents dann auch schon wieder Abschied nehmen und es ging mit Eurowings zurück nach Graz. (red)