ÖHV-Trainees zu Besuch bei Dertour & Rewe

In Begleitung von Mag. Michael Schagerl, Geschäftsführer von Alpine Connect und Lehrer am Kolleg, erhielt die Gruppe junger Talente von Petra Seigmann, Key Account Ost, einen Einblick in die Arbeit und den Alltag beim Reiseveranstalter.

"Es braucht top-ausgebildete MitarbeiterInnen"

Petra Seigmann war selbst jahrelang Abteilungsleiterin im Wiener Büro und weiß um die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung: „Jeden Tag fliegen unzählige Menschen mit uns in ihre Traumurlaube, entspannen an malerischen Stränden oder entdecken exotische Großstädte. Unsere KollegInnen im Vertrieb, im Kundenservice, im Callcenter, in der Verwaltung oder in der Produktion sorgen für die professionelle Planung und den reibungslosen Ablauf im Hintergrund. Die Jobs in der Reisebranche sind vielfältig und sehr spannend und es ist unglaublich schön, wenn sich zufriedene Reisegäste zurückmelden und vielleicht sogar zu StammkundInnen werden. Dafür braucht es eben auch engagierte, top-ausgebildete MitarbeiterInnen.“