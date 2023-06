Oceania Cruises führt ein neues Konzept ein: "simply More" ersetzt dabei OLife Choice und greift für alle neuen Reservierungen ab dem 1. Juli 2023, für Abfahrten ab dem 1. Oktober 2023.

Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises erklärt zur Einführung von "simply MORE": "Wir sind stets bestrebt, das Erlebnis Oceania Cruises zu verbessern und die Messlatte für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Premiumkreuzfahrten höher zu legen. Daher haben wir unsere wichtigsten Zielgruppen, Gäste und Reisepartner gefragt, was sie sich wünschen, und das waren Einfachheit, Auswahl und Wert. Durch unser neues Wertversprechen simply MORE haben sie nun alle drei.“

"simply MORE" ab Oktober

Wie die Reederei in ihrer Aussendung erklärt, soll es Gästen durch das neue Konzept noch leichter fallen, ihre Kreuzfahrt zu genießen, da praktisch alles inkludiert ist: so ergänzen ein großzügiges Guthaben für Landausflüge von bis zu 1.600 USD und ein umfangreiches Getränkepaket zu den Mahlzeiten künftig die bisherigen Inklusivleistungen wie das Speisen in den Spezialitätenrestaurants ohne Reservierungsgebühr oder Selbstbeteiligung, erlesene Tees und Kaffees, Erfrischungsgetränke, 24-Stunden-Zimmerservice, unbegrenztes Internet und Fitnesskurse.

Guthaben für Landausflüge

Landausflüge sind eine wichtige Säule des Kreuzfahrterlebnisses von Oceania Cruises. So bietet die Reederei Kunden mittlerweile mehr als 8.000 Touren in seinen über 600 Anlaufhäfen an. Das Guthaben für Landausflüge von simply MORE kann künftig für alle Touren verwendet werden, inklusive den beliebten Go Local-Exkursionen, wobei die Begegnung mit den Menschen am Zielort im Vordergrund steht, bis hin zu Beyond Blueprints-Touren, die Reisende hinter die Kulissen bedeutender Gebäude führt.

Die Höhe des Wertguthabens für Landausflüge variiert je nach Länge der Kreuzfahrt und reicht von 600 USD pro Kabine bei einer Reisedauer von sieben bis neun Tagen bis zu 1.600 USD pro Kabine bei einer Reisedauer von 31 bis 35 Tagen.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)