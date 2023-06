TUI Cruises: Line-up für Jeckliner 2024 steht fest

TUI Cruises freut sich weitere Details zur vierten Auflage der schwimmenden Karnevalshochburg bekannt geben zu können, die 2024 erstmals in Deutschland starten und enden wird. Dadurch kann die An- und Abreise klimafreundlich ganz bequem mit der Bahn erfolgen.

Nach dem Auslaufen in Kiel werden die schwedische Hafenstadt Göteborg und dann das dänische Kopenhagen angefahren.

Rheinische Top-Acts an Bord

Die Mitreise der kölschen Kultband „Höhner“ mit ihren Mega-Hits „Viva Colonia“ oder „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, des Bütt-Wortakrobaten aus der Rheinmetropole Marc Metzger und der Moderatorin, Schauspielerin und Comedian Janine Kunze wurde bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben.

Außerdem sind die „Klüngelköpp” mit ihrer eigens für den Jeckliner komponierten Hymne „Jeckliner – Dat nennt mer Jlöck“ und vielen weiteren Karnevalshits sowie der Vollblutentertainer Martin Schopps mit musikalischen Höhepunkten, verbalen Tiefschlägen und geistigen Ergüssen wieder mit an Bord der Mein Schiff 3.

Mit von der Partie sind darüber hinaus auch die jecklinererprobten Acts Philipp Godart, die Düsseldorfer Show-Big-Band „Swinging Funfares“, das Comedy-Duo „Willi & Ernst“ sowie die Showtanzgruppe „Fauth Dance Company“.

Jeckliner-Premiere feiern im September 2024 der kölsche Mundartsänger Torben Klein, „Domhätzje Nadine“, die Stimmungsband „Die Dröpkes“ sowie die Violinist Lidia Streifling, die Karnevalshits auf der Geige interpretiert und last but not least – der Redner und Coach Jörg Runge.

Weitere Highlights für eine jecke Zeit

Auch für ein mottogerechtes Rahmenprogramm ist wieder gesorgt: Neben vielen Konzerten wird es nach dem großen Erfolg des Rednerfrühschoppens beim diesjährigen Jeckliner, auch im kommenden Jahr bei diesem neu etablierten Format, einen Angriff auf die Lachmuskeln geben. Janine Kunze, „Willi & Ernst“, Jörg Runge, Marc Metzger und Martin Schopps kombinieren die traditionelle Büttenrede mit modernem Kabarett und bieten humorvolle Unterhaltung auf hohem Niveau.

Zusammen geschunkelt werden darf auch wieder bei den zwei prominent besetzten Karnevalssitzungen im Theater. Ergänzt wird das Programm der schwimmenden Narrenhochburg durch Autogrammstunden mit den Künstlern und exklusiven Kreativworkshops zum passenden Hut- und Jacken-Design.

Buchung und Preisen

Die 4-tägige Reise „Jeckliner 4“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Kiel vom 15. bis 19. September 2024 kostet mit Jeckliner-Programm und den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 1.279 EUR pro Person im PRO Tarif.

Näherer Infos zum "Jeckliner 4" unter: www.meinschiff.com (red)