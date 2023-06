Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25/26

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Sierra Leone:

Am morgigen Samstag, den 24. Juni 2023, sind die Bürgerinnen und Bürger in Sierra Leone dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Im Rahmen der Wahlen kann es unter Umständen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kommen. Erst kürzlich kam es zu Ausschreitungen, nachdem Anhänger einer Oppositionspartei die Wahlkommission beschuldigt hatten, die Regierungspartei zu begünstigen.

Pride-Parade in Paris:

Ebenfalls morgen wird in der französischen Hauptstadt Paris die alljährliche Pride-Parade gefeiert. Im Zuge des Großevents ist mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Pride-Parade in Sarajevo:

Außerdem wird auch in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo morgen die jährlich stattfindende Pride-Parade begangen. Auch hier kann es aufgrund von Straßensperrungen zu Einschränkungen im lokalen Verkehr kommen.

Parlamentswahlen in Griechenland:

In Griechenland finden am Sonntag, den 25. Juni 2023, Parlamentswahlen statt. Im Hinblick auf mögliche Demonstrationen ist besonders in den größeren Städten mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen in Guatemala:

Auch in Guatemala wählen die Menschen am Sonntag ein neues Parlament. Bereits im Vorfeld der Wahlen sowie insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich. Aufgrund möglicher gewaltsamer Zwischenfälle verschärfen die Behörden daher im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen.

Streiks des Sicherheitspersonals am Flughafen London Heathrow:

Ab Mittwoch, den 28. Juni 2023, hat die Gewerkschaft Unite das Sicherheitspersonal am Flughafen London Heathrow zu flächendeckenden Streiks aufgerufen. Der Arbeitskampf soll insgesamt 29 Tage dauern. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen inklusive Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)