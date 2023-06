TUI LIVE erleben-Tour auf Karpathos

Die Agenttour startete am 23. Mai in Begleitung von Thomas Müller, TUI Verkaufsleiter Süd, mit Austrian Airlines ab Wien. Auf der ursprünglichen griechischen Insel angekommen, checkten die Gruppe im Vier-Sterne-Hotel Helios im Südosten der Insel ein. Danach ging es direkt zur ersten Hotelbesichtigung der Tour und zu einem gemeinsamen Spaziergang zur Amoopi Bay mit weiteren Hotelbesichtigungen. Am Abend hatten die Agents dann Zeit, die Hafen- und Inselhauptstadt Pigadia individuell zu entdecken und sich von der Ursprünglichkeit der Insel verzaubern zu lassen.

Auf den Spuren des ursprünglichen Griechenlands



Am zweiten Tag erlebten die Reisebüromitarbeitenden eine Tour zu den Orten Olympos und Lefkos, bei der sie die Schönheit der Insel auf sich wirken lassen konnten.

Der letzte Tag führte die Agents auf eine Dörfertour durch die ursprünglichen Städtchen Pigadia, Aperi und Volada, nach Piles, weiter zum Fischerdorf Finiki und schließlich nach Arkassa und Menetes sowie zu weiteren Hotelbesichtigungen. Abschließend konnten die Reisenden die Windsurfstation ION im Windsurfgebiet Afiartis im Süden von Karpathos besichtigen. Abends ging es für die Agents mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien. (red)