Reiseland Deutschland-Stand am Donauinselfest 2023

Vom UNESCO-Welterbe in Deutschland über spektakuläre VR-Erlebnisse aus dem Europa-Park Rust bis hin zur Silent Disco und einer kreativen, nachhaltigen „Do it yourself“-Aktion - der Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) auf dem Donauinselfest präsentiert sich am Wochenende - 23. - 25. Juni 2023 - vielfältig.

Kultur & Nachhaltigkeit im Fokus

Deutschland war 2022 bei der Anzahl der Reisen das beliebteste Reiseland der Österreicher. Der Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) trägt diesem Fakt beim Donauinselfest (DIF) Rechnung und präsentiert mit den drei DZT-Themenkampagnen 2023 – „51 UNESCO WORLD HERITAGE SITES“, „Embrace German Nature“ und „FEEL GOOD“ - die wichtigsten Reisemotive österreichischer Gäste.

Die aktuelle Kampagne „51 UNESCO WORLD HERITAGE SITES“ soll das Interesse von potenziellen Deutschlandurlaubern auf das große Erbe an bedeutenden Kulturgütern und einzigartigen Naturlandschaften verbunden mit einem gut ausgebauten Netz öffentlicher Verkehrsmittel lenken. Zentrales Element der Kampagne sind dabei acht Themenrouten, die nachhaltiges Reisen zu den Welterbestätten mit emotionalen Erfahrungen und Mehrwert für die Gäste verbinden und zu längeren Aufenthalten inspirieren sollen.

Da für ÖsterreicherInnen neben den kulturellen Aspekten auch besonders die natürlichen Gegebenheiten zu den wichtigsten Reisemotiven zählen, liegt der Fokus der beiden weiteren DZT-Kampagnen 2023 auf Natur & Nachhaltigkeit: So bewirbt die Kampagne „FEEL GOOD“ klima- und umweltfreundliche Angebote; die „Embrace German Nature“- Kampagne zeigt, wie vielfältig und einzigartig Naturlandschaften in Deutschland sind.

Weitere Highlight des DZT-Stands

Darüber hinaus bietet der Deutschland-Stand einzigartige Einblicke in die VR-Erlebniswelt YULLBE des Europa-Parks Rust. Auf rund 45 Quadratmetern können die Besucher in sieben verschiedene Virtual-Reality-Erlebnisse eintauchen.

Und auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: Beim in Zusammenarbeit mit Gabarage entwickelten Upcycling-Projekt können Key-Bags direkt am Deutschland-Stand finalisiert werden. Und wer sich schon auf die großen Acts beim Donauinselfest einstimmen will, der findet am Freitag und Samstag (jeweils von 18 bis 20 Uhr) bei der Silent Disco den richtigen Beat.

Zudem steht den Gästen am Samstagnachmittag (14 – 17 Uhr) eine Gebärden-Dolmetscherin zur Verfügung, denn auch bei barrierefreien Urlaubsangeboten verbessert sich das Reiseland Deutschland stetig, um verlässlichen Standard anzubieten.

Standort & Öffnungszeiten:

Den Deutschland-Stand erreichen Besucher von der U1-Station Donauinsel in circa 15 Gehminuten - Google Maps Standort HIER

Öffnungszeiten:

Freitag, 23.06.23: 14 – 20 Uhr (Silent Disco 18 – 20 Uhr)

Samstag, 24.06.23: 11 – 20 Uhr (Silent Disco 18 – 20 Uhr)

Sonntag, 25.06.23: 11 – 18 Uhr

(red)