Dertour Regional Talk & Dine im Sommer on Tour

Dertour Austria & Rewe Austria Touristik laden Agents Ende August zu drei Talk & Dine-Events ein. Diesmal finden die gemütlichen Abendveranstaltungen mit ausgewählten PartnerInnen in Velden, Zell am See und Wels statt.

Details zu den Terminen:

Talk & Dine in Velden:

Datum: 21. August 2023

21. August 2023 Uhrzeit: 18:30 – 22:30 Uhr

18:30 – 22:30 Uhr Location: Hotel Park´s Velden, Seecorso 68, 9220

Talk & Dine in Zell am See:

Datum: 22. August 2023

22. August 2023 Uhrzeit: 18:30 – 22:30 Uhr

18:30 – 22:30 Uhr Location: Grand Hotel, Esplanade 4-6, 5700 Zell am See

Talk & Dine in Wels:

Datum: 23. August 2023

23. August 2023 Uhrzeit: 18:30 – 22:30 Uhr

18:30 – 22:30 Uhr Location: Hotel Ploberger, Kaiser Josef Platz 21, 4600 Wels

Anmeldungen unter: vertrieb@dertour.at (red)