Neue Online-Schulungen von Gebeco

Den Auftakt macht bereits am Dienstag, den 20. Juni 2023, ein Webinar rund um das Thema Nachhaltigkeit. Hier erfahren ReiseberaterInnen von der Gebeco Presse-Referentin Alicia Kern, was Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag des Unternehmens ausmacht und wie diese dort tagtäglich gelebt wird.

Ganz aktuelle Einblicke bekommen Expis in einem Webinar zu Usbekistan. Der Gebeco Produktexperte Aki Scheerer war in den vergangenen Wochen gleich zwei Mal vor Ort und berichtet aus erster Hand von beeindruckenden Landschaften, herzlicher Gastfreundschaft und entführt sie in 1001 Nacht.

Alle Neuigkeiten zu den neuen Katalogen für 2024 gibt es im dritten und letzten Webinar. Dabei lernen Agents die drei Fern-Kataloge und den Privatreisen-Katalog besser kennen.

Webinare im Überblick:

Webinar Nachhaltigkeit bei der Gebeco

Datum: Dienstag, 20. Juni 2023

Anmeldung HIER

Webinar Usbekistan – Infos aus erster Hand

Datum: Dienstag, 27. Juni 2023

Anmeldung HIER

Webinar Gebeco Katalognews 2024

Datum: Mittwoch, 5. Juli 2023

Uhrzeit: 09:30 - 10:00 Uhr

Anmeldung HIER

(red)