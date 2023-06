FH Graz: Rund 700 LäuferInnen beim 2. Airport Run

Obwohl sich der Flughafen Graz dazu entschlossen hat, in diesem Jahr 200 Startnummern mehr auszugeben, war der Lauf wieder schnell ausgebucht. Insgesamt nahmen so rund 700 TeilnehmerInnen an dem Lauf für den Guten Zweck in besonderer Atmosphäre- neben startenden und landenden Flugzeugen - teil.

„Dass auch in diesem Jahr alle Startplätze vergeben werden konnten, obwohl wir 200 Startnummern mehr ausgegeben haben, zeigt, wie attraktiv die Location Flughafen ist“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Es zeigt aber gleichzeitig auch, dass die SteierInnen ein großes Herz für die haben, denen es nicht so gut geht!“

Steirer mit Herz Obmann Marcel Resch übernahm mit großer Freude den Scheck über 15.400 EUR und versicherte: „Ich bin so dankbar. Das Geld wird ganz gewissenhaft Menschen in der Region zugutekommen. Ganz nach dem Motto: „Miteinander laufen, um helfend füreinander da sein zu können“, bedanke ich mich in Namen unserer Schützlinge für so viel Einsatz und Herz.“

Tolle Preise für die Sieger

Bei der Siegerehrung stieg schließlich noch einmal die Spannung: Den Siegerinnen und Siegern der jeweiligen Kategorien winkten schöne Preise, wie z. B. Reise- und Hotelgutscheine, hochwertige Goodie-Bags von Heinemann Duty Free und dem Flughafen oder Gutscheine für den Champagnerbrunch im Restaurant Globetrotter am Flughafen Graz.

Mit 19 Minuten und 19 Sekunden lief Niklas Domikck vor Andreas Potocar und Christian Spielhofer die diesjährige Bestzeit. Bei den Damen konnte Annabelle Mary Konczer ihre Bestzeit vom vergangenen Jahr um rund eine Minute verbessern und sicherte sich so ein weiteres Mal den Sieg, gefolgt von Christina Pichler und Ute Pirchan.

Unter allen TeilnehmerInnen wurden schließlich noch zwei Spezialpreise verlost: Ein All- inklusive Hotelaufenthalt für 2 Personen in Hurghada im Grand Resort Hurghada inklusive Flug, gesponsert von ETI, sowie ein Hotelaufenthalt von 2 Nächten für zwei Personen im Hotel Livada Prestige 5* in Moravske Toplice, gesponsert von Gruber Reisen.

Die Ergebnisse des Graz Airport Run können hier abgerufen werden: www.airportrun.at (red)