150.000 feiern bei der Tel Aviv Pride Parade 2023

Die Parade, eröffnet von Tel Avivs Bürgermeister, begann am Gordon Beach und zog sich entlang der Promenade bis zum Aviv Beach, auf der Höhe des Carmel Markts, wo sie mit einer ausschweifenden Party endete. Neun bunt dekorierte Partywagen bahnten sich mit musikalischen Acts und der Drag-Queen Erika Histerika Genderika, die die Menge zum Toben brachten, ihren Weg durch die Stadt.

Besondere Aktionen zum Jubiläum

Zu dem 25. Jubiläum der Tel Aviv Pride Parade veranstalten die Stadtverwaltung von Tel Aviv-Jaffa und zahlreiche Mitglieder der LGBTQI+-Community das größte Pride-Wochenende seit deren Beginn 1998. So findet nicht nur die Parade am 8. Juni statt, sondern am Folgetag die bisher große Afterpride-Party im Ganne Yehoshua Park statt, wo unter anderem Israels Star-DJ Offer Nissim oder Eurovision Song Contest Gewinnern Netta Barzilai performen. Zudem finden über die Stadt verteilt zahlreiche weitere Partys und Drag-Queen-Shows in den beliebtesten Nachtclubs statt.

Aufgeschlossene Stadt

Tel Aviv gilt mit seinen Gay-Bars, -Hotels und -Stränden als eine der aufgeschlossensten Städte der Welt und gehört entsprechend zu den Top-Reisezielen der internationalen LGBTQ-Community. Jedes Jahr begrüßt die Stadt zahlreiche Mitglieder der Gemeinschaft zum gemeinsamen Feiern der größten Pride Parade im Nahen Osten. (red)