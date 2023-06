Westbahn: Vierte tägliche Verbindung zwischen Wien und Tirol

Statt bisher drei sind ab 11. Juni pro Tag und Richtung vier Züge des privaten Bahnunternehmens von der Donau zum Inn unterwegs. Zwischen der Bundeshauptstadt und der Tiroler Landeshauptstadt gibt es bei der WESTbahn dann täglich mehr als 4.000 Sitzplätze für nachhaltiges und komfortables Reisen. Alle Westbahn-Züge auf dieser Strecke halten auch in Kufstein und Wörgl.

Der Fahrplan

Von Wien Westbahnhof nach Tirol kommt zu den Abfahrten um 7:08 Uhr, 11:08 Uhr und 17:08 Uhr (Ankunft in Innsbruck um 11:29 Uhr, 15:29 Uhr bzw. 21:29 Uhr) eine weitere Morgenverbindung mit Abfahrt um 8:08 Uhr und Ankunft um 12:29 Uhr hinzu. Von Innsbruck Richtung Wien werden die Abfahrten um 6:31 Uhr, 12:31 Uhr und 16:31 Uhr (Ankunft in Wien Westbahnhof um 10:52 Uhr, 16:52 Uhr bzw. 20:52 Uhr) durch einen zusätzlichen Zug am Nachmittag mit Abfahrt um 14:31 Uhr und Ankunft um 18:52 Uhr ergänzt.

Vielfältige Ticketvarianten

In der Westbahn werden neben unternehmenseigenen Tickets auch das KlimaTicket Ö sowie Tickets des VVT, des SVV und des OÖVV akzeptiert. Das Sammeln von Westpunkten durch den Relax Check-in sowie die Nutzung einer kostenfreien Sitzplatzreservierung sind für alle Reisende mit Westbahn-Ticket bzw. KTÖ möglich. (red)