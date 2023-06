Ein Sommer in Abu Dhabi

Das DCT Abu Dhabi präsentiert drei Werbeaktionen. Ihr Ziel: BesucherInnen Abu Dhabis mit dem Angebot dieses Sommers zu inspirieren, begeistern und zur Erholung animieren. Den Abu Dhabi Summer Pass gibt es jetzt in drei Kategorien. Unterschiedliche Leistungspakete gehen maßgeschneidert auf die verschiedenen Wünsche der Gäste ein. Eher Kultur oder lieber in einen Themenpark? Je nach Schwerpunkt und Umfang ist der Summer Pass für 99 AED (rund 25 EUR), 269 AED (circa 67 EUR) oder 499 AED (knapp 125 EUR) zu haben. auch wissenswert: Wer drei Nächte in einem der teilnehmenden Hotels verbringt, erhält eine zusätzliche Nacht gratis. Daher trägt diese Promotion den vielversprechenden Titel „Länger bleiben, weniger bezahlen“. Zudem beschert das „Für Kinder gratis!“-Angebot einem Kind pro zahlenden Erwachsenen Hotelaufenthalt, Mahlzeiten und Eintritt in einen der Themenparks von Yas Island, alles kostenlos.

Mehr Freizeitspaß

Abu Dhabi wartet mit drei neuen Attraktionen für Groß und Klein auf. Vor Kurzem fiel der Startschuss für Sea World Abu Dhabi. Der spannende Mix aus Begegnungen mit Haien, Pinguinen, Schildkröten und vielen anderen Meerestieren, aus Fahrgeschäften und mehr steht unter einem neuen Konzept: Der riesige Themenpark deckt mit seiner „One Ocean“-Story auf, wie eng das Leben auf der Erde mit den Ozeanen zusammenhängt.

In der Nähe der Al Qana Marina hat außerdem der größte Indoor-Abenteuerpark der Region eröffnet. Adrenark Adventure bietet unter anderem einen Hochseilgarten, Multiplex-Gokart-Fahren und einen aufregenden Rutsch „Through the Roof“. Das Fahrgeschäft bringt die Gäste auf eine hohe Plattform und lässt sie dann mit hoher Geschwindigkeit, aber sicher wieder herunter.

Ein Muss für Gaming-Freunde ist diese neue Attraktion: Pixoul Gaming. Ebenfalls im Freizeitviertel Al Qana gelegen, bietet es eine große Anzahl von E-Sport- und VirtualReality-Spielen, gebündelt in einem Komplex. Zwar nicht neu, aber bei Familien zurecht beliebt sind diese beiden Themenparks mit ihren zahlreichen Fahrgeschäften für jede Alterskategorie: Superman, Wonder Woman, Bugs Bunny und Fred Feuerstein laufen Besuchern des Warner Bros. World Abu Dhabi über den Weg. Und Ferrari World Abu Dhabi sorgt – typisch für die rasante Automarke – mit hohem Tempo für Nervenkitzel.

Tierisches Vergnügen

Natur-Fans finden im Jubail Mangrove Park einen weiteren sehenswerten Spot, nur 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Von Holzstegen aus lassen sich neben der vielseitigen Pflanzenwelt jede Menge Tiere entdecken, darunter Reiher, Schildkröten und sogar Gazellen. Alternativ zum Spaziergehen: Besucher können den Park auch per Kajak erkunden.

Eines der größten Tierreservoirs der Region ist der Arabian Wildlife Park auf Sir Bani Yas Island. Er bietet mehr als 17.000 Wildtieren Schutz, darunter Arabischen Oryx, Gazellen, Giraffen, Hyänen und Geparden. Die verschiedenen Winkel des riesigen Parks kann man ideal per Safari erkunden. Von Mangroven übers Wildlife-Paradies hin zu den goldenen Dünen der Wüste Rub’ al Khali. Zwar bedeutet der Name auf Englisch „Empty Quarter“, doch wirklich leer ist das Gebiet niemals.

Bunte Kultur

Moscheen, Museen und eine Jahrtausende alte Gartenstadt – arabische Kunstfertigkeit und Lebensart gibt es in allen Facetten. Eine der größten und schönsten Moscheen weltweit ist die Sheikh Zayed Grand Mosque. Sie wurde von Fachleuten aus aller Welt gebaut. Allein 1.300 iranische Kunsthandwerkerinnen haben den weltgrößten Teppich in der Hauptgebetshalle von Hand geknüpft. In der Moschee sind Menschen aller Glaubensrichtungen willkommen. Bei einem Besuch sollte auf angemessene Kleidung geachtet werden.

Innen Meisterwerke der Malerei, außen ein architektonisches Meisterstück: Der Louvre Abu Dhabi ist ein Muss für Freunde von Kunst und Kultur. Das Gebäude wurde vom preisgekrönten Architekten Jean Nouvel entworfen. Auf 9.200 Quadratmetern erstrecken sich Galerien, die unter anderem mit Leihgaben berühmter französischer Museen Besucherströme anziehen.

Palmen so weit das Auge reicht

Über 147.000 Dattelpalmen, Obstbäume und ein jahrtausendealtes Bewässerungssystem warten in der Oase von Al Ain auf Besucher. Der Eintritt ist kostenlos. Das UNESCO-Weltkulturerbe Al Ain ist eine der ältesten Siedlungen der Welt und liegt rund 1,5 Autostunden vom Herzen der Stadt Abu Dhabi entfernt. Weitere kulturelle Wahrzeichen Abu Dhabis: die beiden Forts Qasr Al Hosn und Al Jahili sowie der Präsidentenpalast Qasr Al Watan. Das prachtvolle Palastgebäude ist Zeitzeuge der Treffen etlicher Staatsgrößen. Nicht verpassen sollte man die spektakuläre Lichtshow ab 20 Uhr. Einige der hier genannten kulturellen Höhepunkte– etwa Louvre Abu Dhabi oder Qasr Al Watan – können mit dem Summer Pass kostenlos besucht werden. Wie der Name der neuen Kampagne schon verrät: „Ein Sommer ist nicht genug“ (red)