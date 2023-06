Pride: Bunte Feierlichkeiten auf den Florida Keys

Mit dem Pride Month wird jedes Jahr weltweit die LGBTQIA*-Community gefeiert und in zahlreichen Städten gibt es Paraden, Feste und Veranstaltungen, um auf Gleichberechtigung und Akzeptanz aufmerksam zu machen. Auch auf den Florida Keys werden mit der jährlichen Key West Pride, die bereits seit über 40 Jahren stattfindet, die Vielfalt und Diversität gewürdigt.

Sechs bunte Event-Tage

Am südlichsten Ende von Florida beginnen die Feierlichkeiten am Dienstag, dem 6. Juni 2023 mit einer Benefizveranstaltung im Aqua Nightclub. In den kommenden Tagen folgt ein Höhepunkt auf den nächsten, von Theateraufführungen und Musicals über Weinverkostungen, Segelausflüge zum Sonnenuntergang bis hin zu Drag und Laser Light Shows. Partybegeisterte haben die Wahl zwischen verschiedenen Straßenfesten und Clubveranstaltungen mit lokalen DJs. Auch unzählige Restaurants, Bars und Destillerien offerieren während der Key West Pride farbenfrohe Specials und feiern mit der gesamten Community.

Längste Regenbogenflagge der Welt

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag (11. Juni 2023) die große Key West Pride Parade.

Um 17 Uhr setzt sich die Key West Pride Parade in Gang und hunderte Feiernde spannen die zwei Kilometer lange Regenbogenflagge über die berühmte Duval Street. Wie bereits 2003 wird auch zum 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr die Fahne wieder vom Golf von Mexiko bis zum Atlantischen Ozean reichen. Sie bildet damit die längste Regenbogenflagge der Welt, deren Teile auch bei anderen Pride Paraden rund um den Globus zum Einsatz kommen.

Weitere Information gibt es unter: www.gaykeywestfl.com (red)