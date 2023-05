FH Klagenfurt: Start in den Chartersommer mit Skiathos

Heute startete der Chartersommer mit attraktiven Zielen ab Klagenfurt. Und: Die 55.000er Marke an Passagieren wurde vor wenigen Tagen geknackt. Einerseits brachte das internationale Militärmusikfestival im Klagenfurter Stadion dieser Tage viele Gäste via Airport Klagenfurt nach Kärnten. Andererseits brachte auch das Comeback von Ryanair im Herbst 2022 frischen Wind und viele Reisende, erklärt ein Sprecher des Flughafens in der Aussendung.

Start in den Sommer 2023

Avantiair hebte heute zum ersten Mal in der diesjährigen Sommersaison für Springer Reisen in Richtung Skiathos ab. Am morgigen Samstag geht es dann erstmals nach Paros. Von dort sind es nur zwanzig Minuten mit privatem Schiffstransfer nach Naxos im Herzen der Kykladen. Die „grüne“ Insel Skiathos und die chic-hippe Kykladeninsel Paros mit ihrer Schwesterninsel Naxos werden ab sofort bis September 2023 jeweils freitags und samstags angeflogen.

„Seit dreißig Jahren fliegen wir nach Naxos“, erklärt Springer-Chefin Andrea Springer. „Unsere Gäste schätzen direkte Wege, kurze Wartezeiten, überschaubare Flughäfen und kurze Flugzeiten. In weniger als zwei Flugstunden bequem von Klagenfurt direkt ins griechische Inselparadies!“, schwärmt die Griechenland-Spezialistin.

Der Chartersommer ab dem Airport Klagenfurt bietet aber auch Flüge nach Paphos/ Zypern (www.gruberreisen.at), Lamezia Terme / Kalabrien (www.hitreise.at), darüber hinaus fliegt Ryanair bis Ende Oktober dreimal wöchentlich nach Palma de Mallorca und zweimal pro Woche nach Alicante. (red)