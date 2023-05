Nedzad Hujdurovic neu im MSC Cruises Österreich-Team

Seit Mai übernimmt Nedzad „Ned“ Hujdurovic als Supervisor Sales Field Agent die Führung des Außendienst-Teams von MSC Cruises Österreich. Daneben ist er auch aktiv im Außendienst im Einsatz und betreut zudem B2B Partner in ganz Österreich von der Zentrale in Wien aus.

„Ich freue mich, mit Ned einen äußerst kompetenten Fachmann und eine tolle Persönlichkeit für mein Team gewonnen zu haben,“ so Pasha Asiladab-Hönigsperger. „Ned und ich werden in Zukunft sehr eng zusammenarbeiten, um unseren Reisebüropartnern den bestmöglichsten Verkaufsservice bieten zu können.“

Ein besonderer Schwerpunkt des neuen Außendienst-Leiters liegt zudem im Ausbau des Gruppengeschäfts, der Weiterentwicklung von Kundenevents und Messen sowie der Durchführung von System- und Produktschulungen – in Österreich und an Bord. Nedzad Hujdurovic berichtet in seiner Position direkt an Sales Manager Pasha Asiladab-Hönigsperger. Er folgt auf Jasmin Brunner, die das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Neu im MSC Österreich-Team

Nedzad Hujdurovic bringt jahrelange Erfahrung in der Tourismusbranche mit. Er begann seine Vertriebslaufbahn direkt nach der Universität beim Merkur, bevor er nach einigen Zwischenstationen die Filialleitung der Restplatzbörse übernahm und schließlich bei Express Travel International im Sales-Bereich tätig war.

„MSC Cruises setzt mit seinem erfahrenen Außendienst-Team, intensiver Agentur-Betreuung und einem umfangreichen Produktschulungsangebot auf den stationären Vertrieb und baut damit seine Marktführerschaft weiter aus,“ so Manuela Gollner, Geschäftsführerin von MSC Cruises Österreich. (red)