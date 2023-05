TUI LIVE erleben-Tour in der Türkei

In Begleitung von Tamara Wimmer, TUI Key Account Manager West, und Lara Birsete, Vertriebsmarketing TUI Österreich, reiste die Gruppe für vier Tage mit Sun Express nach Antalya in die Türkei. Dort checkten die TeilnehmerInnen dann im beliebten Vier-Sterne-Club TUI Magic Life Masmavi an der Türkischen Riviera ein, wo sie sich - genau wie in den umliegenden Clubs: dem TUI Magic Life Belek und Jacaranda - live vom Redesign der Marke überzeugen konnten.

Agents on Tour

Bei den zahlreichen Hotelbesichtigungen konnten die Agents die Vielfalt des TUI Hotelportfolios in der Türkei erkunden und sowohl im Robinson Nobilis als auch im TUI Blue Palm Garden zu Mittag besondere Kulinarik-Kreationen genießen.

Zu den Highlights der Agenttour zählten außerdem die beiden Halbtagesausflüge: in die antike Stadt Side und der Stadtrundgang inklusive Shoppingmöglichkeit in Antalya.

Mit jeder Menge Eindrücke in das TUI Portfolio vor Ort sowie in das vielfältige Angebot der türkischen Riviera ging es dann am 5. Mai mit Sun Express wieder zurück nach Wien und München. (red)