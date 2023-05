Condor fliegt im Winter zweimal wöchentlich nach Barbados

Condor wird die Barbados-Strecke ab 5. November 2023 jeden Dienstag und Sonntag mit ihrem neuesten Fluggerät - einem A330 NEO - bedienen. Für Reisende nach Barbados stehen dabei drei Klassen zur Verfügung: Business, Premium Economy und Economy. Darüber hinaus bietet der Airbus Passagieren: hohen Sitzkomfort, High-Speed Internet und Inflight-Unterhaltung mit Bluetooth-Funktion für kabellose Kopfhörer.

Details zu den Flügen:

Beim Hinflug wird an beiden Tagen ein kurzer einstündiger Zwischenstopp eingelegt, bevor es weiter nach Barbados geht. Die Rückflüge erfolgen dann von Bridgetown non-stop nach Frankfurt in nur acht Stunden und fünfzig Minuten.

Der Winterflug nach Barbados wird von der Condor vom 5. November 2023 bis zum 9. April 2024 durchgeführt.

Urlaubserlebnisse auf Barbados

Barbados verzaubert seine Gäste vor allem mit vielseitigen Ausflugsmöglichkeiten und besonderen Erlebnissen im und am türkisblauen Meer: So können Gäste beispielsweise mit einem Katamaran die Insel umrunden oder mit dem Surfbrett an der Ostküste Wellen reiten.

Reisende können sich aber auch im Sinne des Umweltschutzes nützlich machen und helfen, im Coco Hill Forest Bäume zu pflanzen. Tierfreunde retten mit dem Team des Barbados Sea Turtle Projects vom Aussterben bedrohte Schildkröten.

Sehr beliebt sind auch die kulinarischen Highlights wie Flying Fish und Cou Cou und der älteste Rum der Welt. Beim Treffen mit Einheimischen, den Bajans, kann man all dies und noch viel mehr genießen.

Weitere Informationen zu Barbados unter: www.visitbarbados.org (red)