Estland lädt zu Koch-und Genuss-Workshops ein

Visit Estonia veranstaltet an insgesamt drei Terminen nordische Koch-und Genuss-Workshops. Auf Reisebüro-PartnerInnen warten dabei genussvolle Stunden mit dem Michelin-Stern-gekrönten Koch Kristjan aus Estland, der diese nordische Küche und ihre Besonderheiten näher vorstellen wird.

Kochkurs inkl. News & Infos

Die kulinarische Reise lädt zum Mitkochen und zur Verkostung eines regionalen, saisonalen und leichten 3-Gang-Menüs, während man nebenher auch ein paar Infos und News zu Estland erhält.

Details zu den Workshops:

Jeweils ab 18.00 Uhr:

Salzburg: 30. Mai 2023 - Restaurant Esszimmer, Müllner Hauptstr.33

Anmeldungen (first come, first serve) unter: Estonia.austria@aviareps.com (red)