Padel liegt im Trend. Kein Wunder: Der Spaßfaktor ist hoch, der Einstieg in die Sportart leicht. Clubanbieter Robinson hat das Potenzial der neuen Trendaktivität, die die Vorzüge von Tennis und Squash zu einem rasanten Racket-Sport verbindet, früh erkannt und bietet sie daher bereits in fünf Clubanlagen an.

"Mit Padel bieten wir einen absoluten Trendsport an, der perfekt zu Robinson passt: Er macht extrem viel Spaß, ist leicht zu erlernen und bringt durch seine Spielart als Doppel Menschen zusammen“, sagt Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson. In den Robinson Clubs, die Padel bereits anbieten, sei die Sportart so schon nicht mehr aus dem Programm wegzudenken, weshalb das Angebot bis zur Wintersaison 2023/24 auf insgesamt 18 Plätze in neun Clubanlagen ausgeweitet werden soll.

Padel in den Robinson Clubs

Als erste Anlage wurde der Robinson Cala Serena (Mallorca) mit einem Spielfeld ausgestattet, es folgten der Robinson Apulia (Italien), Robinson Ierapetra (Kreta), Robinson Daidalos (Kos) und Robinson Sarigerme Park (Türkei).

Weitere Padel-Plätze sind nun für die Clubs Robinson Jandia Playa (Fuerteventura), Robinson Quinta da Ria (Portugal), Robinson Agadir (Marokko), Robinson Soma Bay (Ägypten) und Robinson Cala Serena (Mallorca) in Planung.

So funktioniert's:

Padel-Plätze sind etwa halb so groß wie reguläre Tennisplätze und mit Glaswänden und Zäunen umgeben. Die Wände können auch ins Spiel einbezogen werden, was das Match trickreicher und abwechslungsreicher macht. Club-Gäste können die Plätze über die Robinson App buchen, Schläger und Bälle ausleihen und sofort losspielen.

Zweimal wöchentlich werden zusätzlich Einführungskurse von geschulten Padel-ExpertInnen angeboten, die jedoch keine Voraussetzung für den Spielspaß sind. Durch die Premium-Partnerschaft mit Sportartikel-Hersteller HEAD steht in allen Clubs hochwertiges Padel-Equipment zur Verfügung.

Die erste TOP Eventwoche, in der sich alles um den Padel-Sport dreht, steht ebenfalls an: Das TOP Event PADEL-CAMP im Robinson Ierapetra auf Kreta findet vom 24.09. bis 01.10.2023 statt. (red)