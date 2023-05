Kochworkshops von FTI & Eva Air

Rund 40 ReisebüromitarbeiterInnen hatten am 10. Mai in Wien und am 11. Mai in Linz Gelegenheit die exotische Küche Thailands kennenzulernen. Darüber hinaus erhielten die TeilnehmerInnen im Laufe des gemütlichen Abends von Jennifer Wu, Eva Air sowie Gürkan Taskiran, Michael Gruber und Chiara Wimmer von FTI Touristik wichtige Verkaufsinformationen über FTI360 und die aktuellen FTI Kataloge sowie Insider Tipps von Eva Air und wertvolle News rund um Thailand.

FTI freut sich über reges Interesse

Das kulinarische Highlight war „Miang Som O“. Neben den klassischen thailändischen Gerichten wie Tom Yam Gung und Satay Gai oder Stícky Rice mit Mango war das gefüllte Pfefferblatt mit Garnele, Erdnuss und Pomelo die Entdeckung des Abends.

„Es macht Spaß gemeinsam zu kochen, neue Gerichte zu entdecken und anschließend die Köstlichkeiten zu genießen. Zwischendurch konnten viele Fragen beantwortet und wertvolle Informationen geteilt werden“, so Gürkan Taskiran, Sales Manager FTI Touristik und betont: „Es ist schön zu sehen, dass unsere Partner in den Reisebüros nicht nur die Kompetenz und den Service von FTI schätzen, sondern auch immer wieder gerne unseren Einladungen folgen.“

Im Juni geht es weiter mit den FTI Sommerfesten! (red)