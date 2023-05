nicko cruises gibt World Voyager ab

Der Wechsel in den amerikanischen Markt sei eine strategische Entscheidung innerhalb der Mystic Holding. Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises, erklärt dazu: „Der Wechsel von World Voyager zu Atlas Ocean Voyages ist eine sinnvolle wirtschaftliche Entscheidung innerhalb der Mystic Holding. Wir sind nach wie vor überzeugt von den Vorteilen des kleinen Expeditionsschiffes, sehen aber bei unserer US-amerikanischen Schwestergesellschaft eine deutlich höhere Nachfrage nach Expeditionskreuzfahrten im Luxussegment."

nicko cruises könne sich so in Zukunft noch intensiver auf sein Hochseeschiff Vasco da Gama fokussieren: "Durch diese strategische Entscheidung können wir uns in Zukunft noch konsequenter auf das im deutschen Markt stark nachgefragte Hochseeprodukt Vasco da Gama konzentrieren", so Laukamp weiter. Das als Schiff des Jahres prämierte Kreuzfahrtschiff, bietet maximal 1.000 Passagieren Platz und führt seine Passagiere auch weiterhin zu Sehnsuchtsorten auf der ganzen Welt.

Flottenanpassung innerhalb der Mystic Holding

Das expeditionstaugliche Hochseeschiff World Voyager war seit dem Frühjahr 2021 für die nicko cruises Schiffsreisen GmbH im Einsatz. Die Entscheidung das Schiff an die Schwesterngesellschaft abzugeben, wurde nun nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Rezession in Deutschland und der damit verbundenen verhaltenen Nachfrage nach hochpreisigen Kreuzfahrten im Bereich Expedition auf dem deutschsprachigen Markt, getroffen.

KundInnen und VertriebspartnerInnen wurden bereits über die Änderung informiert und haben von nicko cruises Umbuchungsangebote erhalten.

Abschied bei den Hamburg Cruise Days

Die letzte Fahrt von World Voyager für nicko cruises findet vom 9. bis 13. September 2023 statt und führt von Hamburg über Cuxhaven, Harlingen und Helgoland zurück nach Hamburg. Ein besonderes Veranstaltungs-Highlight findet gleich zu Beginn der Reise in Hamburg statt: die Hamburg Cruise Days, bei denen das Schiff auch Teil der renommierten Parade sein wird.

Weitere Informationen erhalten Reisebüros unter der Agentur-Hotline +49 (0) 711 / 24 89 80 555 oder auf der Webseite www.gemeinsamaufkurs.de (red)