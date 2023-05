ÖBB hebt Ticketpreise an

Mit 11. Juni 2023 erhöht der staatliche Eisenbahnkonzern die Ticketpreise in der 1. und 2. Klasse um 5,8%, heißt es in der heutigen Aussendung. Der Kostendruck mache die Erhöhung nötig, sie liege aber unter der Inflationsrate, so die ÖBB. Die nächste Anpassung der Preise soll dann erst frühestens im Sommer 2024 erfolgen.

Kunden, die trotz allgemeiner Teuerung etwas sparen wollen: das dynamische Preissystem bleibt weiterhin bestehen, sprich: je früher die Tickets gekauft werden, desto billiger sind sie. (APA / red)