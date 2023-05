NCL kehrt nach Asien zurück

„Nach mehr als drei Jahren sind wir endlich zurück in Asien – und zwar im großen Stil!“, freut sich Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa bei Norwegian Cruise Line. „Wir wissen, dass unsere Gäste es kaum erwarten können, diesen fantastischen Teil der Erde wieder zu bereisen, und die Norwegian Jewel ist als etwas kleineres Schiff perfekt dafür geeignet, auch die weniger bekannten Häfen Asiens zu entdecken, während sie an Bord all die Features bietet, die eine NCL-Kreuzfahrt so unterhaltsam machen, wie etwa die Hit-Disko und die Burlesque-Show ,Velvet‘.“

16 Reisen in der Wintersaison

Die sechs Monate lange Asien-Saison der Norwegian Jewel bietet 16 erlebnisreiche, hafenintensive Routen, die von neun Heimathäfen aus starten, darunter Tokio und Yokohama in Japan, Taipeh (Keelung) in Taiwan, Bangkok (Laem Chabang) in Thailand, Bali (Benoa) in Indonesien sowie Kuala Lumpur (Port Klang) in Malaysia, und insgesamt elf verschiedene Länder anlaufen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlebnis vor Ort, so dass die Kreuzfahrt-Gäste die bereisten Länder intensiv erfahren und die wundervollen Seiten von Trend-Destinationen wie Japan, den Philippinen oder Indonesien entdecken können. Die Gabel-Routen bieten zudem die Möglichkeit, eine Reise mit weiteren Landprogrammen von NCL abzurunden. Der klare Fokus auf die Destinationen wird mit im Schnitt nur zwei Seetagen pro Route, längeren Liegezeiten und mehr Übernachtungen in den Häfen unterstrichen.

Die Norwegian Jewel

Mit einer Kapazität für 2.376 Gäste (Doppelbelegung) wartet die Norwegian Jewel mit 13 Bars und 15 Restaurants auf, darunter drei Spezialitätenrestaurants mit asiatischer Küche: Sushi, Teppanyaki und Chin Chin, wo frische Nudel- und Wokgerichte serviert werden. Aktiv betätigen können sich die Gäste bei einer Partie Basketball im Sportbereich, oder aber sie entspannen bei Wellness-Anwendungen im Mandara Spa und der Thermal Suite, die mit einem Becken für Thalasso-Therapie, Dampfbad und Sauna ausgestattet ist.

Das Unterhaltungsangebot umfasst die Show „Rock You Tonight“, eine Produktion rund um die Musik der Rock-Ikonen Queen, Journey und The Who, sowie „Velvet“, ein von der Kritik gelobtes australisches Musical, das Disko-Klassiker wie „Turn the Beat Around“ und „Boogie Wonderland“ wiederaufleben lässt, kombiniert mit Elementen aus den Bereichen Burlesque, Kabarett und Zirkus-Akrobatik.

Das runderneuerte Schiff bietet komplett renovierte Unterkünfte, sämtliche Kabinen, Suiten und Badezimmer umfassend – für das ultimative Zuhause-Gefühl fern der Heimat. Der The Haven-Bereich befindet sich ganz oben auf dem Schiff und beherbergt die gehobensten Suiten und Villen von NCL mit Raum für bis zu acht Personen, komplett mit Concierge- und 24-Stunden-Butlerservice, einem privaten Sonnendeck und einem Pool exklusiv für Gäste von The Haven.

Höhepunkte der Asien-Saison