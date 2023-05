Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 18/19

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Krönung von König Charles in London:

Großbritannien steht Kopf: Am morgigen Samstag, den 06.05., wird in der Hauptstadt London der neue König Charles offiziell gekrönt. Wie es bereits seit 1066 Tradition ist, findet die Krönung in Westminster Abbey statt. Am Tag der Krönung verschärfen die Behörden in der Stadt die Sicherheitsmaßnahmen deutlich, daher ist mit erheblichen Einschränkungen im örtlichen Verkehr zu rechnen. Am Montag bekommen alle Bürgerinnen und Bürger dann aufgrund des feierlichen Anlasses einen Tag frei.

Proteste in Kolumbien:

Ebenfalls für morgen hat die politische Opposition in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota zu Protesten gegen Präsident Gustavo Petro aufgerufen. Ende April hatte der 63-jährige sieben seiner Ministerinnen und Minister zum Rücktritt aufgefordert. Insbesondere die Entlassung der Landwirtschaftsministerin Cecilia López und des Finanzministers Jose Antonio Ocampo wird sowohl national als auch international bedauert. Im Hinblick auf die Proteste ist mit einer verstärkten Präsenz von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

Busstreik in Massachusetts:

Örtlichen Behörden zufolge streiken am Montag, den 08.05., die Schulbusfahrer in großen Teilen des US-Bundesstaats Massachusetts. Damit wollen sie für faire Verträge, Löhne, Gesundheitsfürsorge und Rentenleistungen demonstrieren. Infolge des Streiks könnten tausende Schüler in den Regionen Framingham, Marlborough und Westborough im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben.

Generalstreik in Tunesien:

Am Mittwoch, den 10.05., sowie am Donnerstag, den 11.05., findet in Tunesien, aller Voraussicht nach, ein landesweiter Generalstreik statt. Der Arbeitskampf soll insbesondere den Luft- und Seeverkehr sowie den allgemeinen Straßenverkehr betreffen. Sollte der Streik wie geplant von statten gehen, ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Auch gewaltsame Zwischenfälle zwischen Streikenden und Sicherheitskräften sind möglich.

Bahnstreik in Schweden:

Die schwedische Eisenbahngewerkschaft Seko hat ebenfalls für Donnerstag zu einem Streik in den Städten Malmö und Älvsjö aufgerufen. Es ist daher mit größeren Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten sind aus organisatorischen Gründen Verzögerungen möglich.

