Travelport: Royal-Fans stürmen London

Das globale Technologieunternehmen Travelport, das weltweit Reisebuchungen für mehrere Hunderttausend Reiseunternehmen abwickelt, hat die Buchungsdaten für das kommende Wochenende umfassend analysiert und herausbekommen, aus welchen Ländern besonders viele Gäste der Krönung beiwohnen werden.

Top-10-Länder bei den Suchanfragen

Innerhalb von 24 Stunden nach Verkündung des Krönungsdatums stieg die Suche nach Flügen ins Vereinigte Königreich laut Travelport um 81% an. Die deutlichsten Steigerungen in diesem Zeitraum wurde für Suchanfragen an den folgenden Ländern registriert:

Irland (+ 580%) United Kingdom (+ 442%) Italien (+ 355%) Spanien (+ 349%) Niederlande (+ 313%) USA (+ 293%) Deutschland (+ 257%) Schweiz (+ 231%) Singapur (+ 175%) Kanada (+ 172%)

Meiste Besucher kommen aus den USA

In der Gesamtsumme stammten die meisten Suchanfragen zwar aus Europa. Am reisefreudigsten sind aber nach Travelport-Erkenntnissen die US-Amerikaner. Insgesamt 149% mehr Buchungen wurden in den Vereinigten Staaten innerhalb eines Tages nach Bekanntgabe des Krönungsdatums verzeichnet. Die Länder mit den meisten Flugbuchungen nach Großbritannien zu dem Zeitpunkt sind: