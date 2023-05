MSC Cruises kündigt erste Wintersaison in Japan an

MSC Cruises hat gestern den Start der Sommersaison 2023 sowie das 15-jährige Jubiläum der Schweizer Reederei in Japan mit einem besonderen Event an Bord der MSC Bellissima gefeiert. Zeitgleich wurde die zukünftig ganzjährige Präsenz in Japan verkündet. Buchungen für die erste Winterrouten sind ab sofort möglich.

Winter-Kreuzfahrten rund um Japan

Das neue Winterprogramm der MSC Bellissima beginnt im November 2023 mit 11-, 9- und 6-Nächte-Kreuzfahrten ab Yokohama. Von Jänner bis März 2024 legt die MSC Bellissima dann von Naha/ Okinawa ab. Zu den Destinations-Highlights - die unter anderem bei den 4- bis 5-Nächte-Reisen angelaufen werden - zählen unter anderem:

Okinawa, Japan - Die fünftgrößte Insel Japans ist bekannt für das milde tropische Klima, weitläufige Strände, atemberaubende Korallenriffe sowie historische Stätten.

- Die fünftgrößte Insel Japans ist bekannt für das milde tropische Klima, weitläufige Strände, atemberaubende Korallenriffe sowie historische Stätten. Ishigaki, Japan - Eine traumhafte Stranddestination mit Schnorchel-, Tauch- und Surfmöglichkeiten. Im Iriomote-Ishigaki-Nationalpark können die Gäste auf die Suche nach den seltenen blauen Korallen des Shiraho-Riffs gehen.

- Eine traumhafte Stranddestination mit Schnorchel-, Tauch- und Surfmöglichkeiten. Im Iriomote-Ishigaki-Nationalpark können die Gäste auf die Suche nach den seltenen blauen Korallen des Shiraho-Riffs gehen. Keelung, Taiwan (China) - Keelung City ist von beeindruckenden Bergen umgeben und bietet eine belebte Uferpromenade, wo auf dem Miaokou-Nachtmarkt traditionelle Snacks und Meeresfrüchte verkauft werden. Mehrere Festungen säumen die Gegend und geben atemberaubende Blicke auf das Meer frei.

- Keelung City ist von beeindruckenden Bergen umgeben und bietet eine belebte Uferpromenade, wo auf dem Miaokou-Nachtmarkt traditionelle Snacks und Meeresfrüchte verkauft werden. Mehrere Festungen säumen die Gegend und geben atemberaubende Blicke auf das Meer frei. Miyako Island, Japan - Die Insel Miyako ist für weiße Sandstrände und türkisfarbenes Wasser bekannt. Die Gäste können sich an den lokalen Köstlichkeiten erfreuen oder in den zahlreichen Unterwasserhöhlen auf Abenteuersuche gehen.

Interessierte Kunden können diese Japan-Highlights aber auch schon im Sommer erleben. Angeboten werden acht oder neun Nächte ab Yokohama/Tokio - ebenfalls an Bord der MSC Bellissima. Weitere Informationen und aktuelle Verfügbarkeiten sind auf der Website von MSC Cruises zu finden. (red)