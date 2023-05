Rax-Seilbahn startet in die Sommersaison

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich setzt sich ab sofort wieder im Pendeltakt in Bewegung. Nach dreiwöchigen Servicearbeiten nimmt die Seilschwebebahn Schwung auf und läutet die neue Wandersaison ein. Bereits geöffnet haben der Raxalm-Berggasthof, das Ottohaus sowie das Ausflugserlebnis Gaststätte „Am Wasserwerk“ in Kaiserbrunn.

Bereit für die neue Wandersaison

„Die Rax-Seilbahn zählt zu den sichersten Transportmitteln. Um unseren hohen Qualitätsstandard zu halten, werden zwei Mal im Jahr Revisionsarbeiten durchgeführt“, bestätigt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfegger’s Raxalpen Resort und Betreiber der Rax-Seilbahn. Scharfegger freut sich auf die neue Saison und sagt: „Die letzten Schnee-Überreste am Berg verabschieden sich Stück für Stück. Wir sind bereit für die neue Wandersaison, die vor allem eines bietet: Naturgenuss auf höchstem Niveau.“

Das Naherholungsgebiet Raxalpe ist mit dem öffentlichen Verkehrsnetz von Wien aus in rund einer Stunde erreichbar. E-Ladestationen bei der Talstation der Rax-Seilbahn sorgen für eine nachhaltige Mobilität.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)