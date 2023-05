Personalienwechsel in der Kreuzfahrtbranche

Michael Baden hat den Hamburger Segelreiseanbieter Sea Cloud Cruises nach zweieinhalb Jahren verlassen und ist mit Anfang Mai zum Kreuzfahrtveranstalter nicko cruises nach Stuttgart gewechselt. Dort übernimmt Baden ab sofort die Position des CCO von Guido Laukamp, der seinerseits als neuer CEO an die Firmenspitze rückt.

Wie Sea Cloud Cruises wiederum verkündete, konnte Carsten Sühring als als namhafter Nachfolger gewonnen werden. So soll Sühring voraussichtlich im Spätsommer - nach fast 23 Jahren in Diensten von Hapag-Lloyd Cruises, davon 19 als Vertriebschef - zur Hamburger Reederei wechseln.

Baden als neuer nicko cruises-CCO

Als ausgewiesener Kenner der Branche und Experte im Bereich Marketing und Sales bringt Baden seine Kompetenz ab sofort beim Stuttgarter Kreuzfahrtspezialisten ein. Er übernimmt die Position des CCO von Guido Laukamp, der auf die Stelle des Chief Executive Officer an die Firmenspitze rückt.

„Wir begrüßen Michael Baden mit Freude in unserem Team. Gemeinsam mit ihm werden wir nicko cruises auch als Hochseemarke weiter schärfen und unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben“, kommentiert Geschäftsführer Guido Laukamp den Neuzugang.

Sühring wird Sea Cloud-Vertriebsdirektor

Als Nachfolger von Baden verantwortet Carsten Sühring künftig die Vertriebsaktivitäten von Sea Cloud Cruises in der DACH-Region. „Ich freue mich, dass wir so schnell einen erfahrenen Nachfolger gefunden haben, der nahtlos an die gute Arbeit von Baden anknüpfen und die engen Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern weiter entwickeln kann“, betont Geschäftsführer Daniel Schäfer.

Dank seiner mehr als 22-jährigen Erfahrung und Verantwortung im Vertrieb für Kreuzfahrten im Luxus-Segment kennt Sühring den Markt sowie dessen Strukturen besonders gut. „Angesichts unserer beratungsintensiven Produkte ist die Kooperation mit den Reisebüros und damit dieses Knowhow für uns von besonderem Wert“, so Schäfer weiter.

Mit der Übergabe an Carsten Sühring wolle Sea Cloud Cruises somit nicht nur an dem bisherigen Vertriebsmodell mit einem besonderen Fokus auf den klassischen Reisevertrieb festhalten; sondern auch erneut ein starkes Signal für die ganze Branche setzen. (red)