AUA: Neue Sales-Leitung für Österreich

Die Austrian Vertriebsorganisation in Österreich bekommt mit Klaus Meisterl eine neue Führungsspitze. Der aktuelle "Head of Sales" Stephan Linhart wechselt zu Lufthansa Airlines.

Ab 1. Mai 2023 wird Klaus Meisterl als Head of Sales Austria & Slovakia die Vertriebsverantwortung der Lufthansa Group Airlines (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa Airlines und Swiss) für die Märkte Österreich und Slowakei übernehmen und dem bisherigen Leiter Stephan Linhart nachfolgen.

Die TeamleiterInnen der Bereiche Sales Austria, Alexander Schnecke (Geschäftskunden), Susanne Pamminger (Touristik), Angelika Grubhofer (Charter) und Marcus Lenk (Gruppenverkauf) und ihre Key-Account Manager bleiben die gewohnten AnsprechpartnerInnen für die KundInnen und Vertriebspartner.

„Ich freue mich, dass wir mit Klaus Meisterl eine langjährige Austrian Führungskraft mit umfassender Erfahrung gewonnen haben und diese strategisch wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Bei Stephan Linhart bedanke ich mich für seine ausgezeichnete Arbeit, die er nun für ein weiteres Verantwortungsgebiet fortsetzen wird. Ich wünsche beiden in ihren neuen Funktionen viel Erfolg“, so Austrian Chief Commercial Officer Michael Trestl.

Meisterl Werdegang bei der AUA

Klaus Meisterl (52) begann seine Karriere bei Austrian Airlines 1997 und hatte während seiner Laufbahn unterschiedliche Führungspositionen im Bereich Netzwerk Management und Verkauf inne. Dazu zählte auch die Leitung des Geschäftskundenbereiches in Österreich. 2015 wechselte er in den operativen Bereich und übernahm die Leitung der gesamten Bodenorganisation in Österreich. 2021 wurde er zum Leiter Passenger & Aircraft Handling, Stationsleiter Wien bestellt und richtete das operative und organisatorische Set-up der Austrian Airlines Bodenorganisation am Heimat Hub Wien auf die Erfordernisse nach dem Restart aus.

Linhart wechselt zu LH

Der bisherige Vertriebsleiter für Österreich & Slowakei Stephan Linhart (50) wird zu Lufthansa Airlines wechseln und die Position Head of Sales Eastern Europe & Israel übernehmen. In dieser Funktion wird er für den Vertrieb der gesamten osteuropäischen Region verantwortlich sein, welcher auch für Austrian mit dem Drehkreuz Wien von strategischer Bedeutung ist. Seine neue Rolle wird er vom Standort Wien ausüben. (red)