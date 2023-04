Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 17/18

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Verfassungsreferendum in Usbekistan:

In Usbekistan kommt es am Sonntag, den 30. April 2023, zu einem lang erwarteten Verfassungsreferendum. Im Zuge dessen stimmen die Menschen über zahlreiche größere und kleinere Verfassungsänderungen ab, die wichtigste betrifft wohl die Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre. Sowohl im Vorfeld als auch nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse rechnen die Behörden mit möglichen Demonstrationen und verschärfen dementsprechend die Sicherheitsvorkehrungen.

Parlamentswahlen in Bhutan:

Ebenfalls am Sonntag finden im Königreich Bhutan Parlamentswahlen statt. Dabei orientiert sich der südasiatische Staat stark am Parlamentsmodell des Vereinigten Königreichs, entsprechend gibt es ein Zwei-Kammer-System, mit dem Nationalrat als Oberhaus und der Nationalversammlung als Unterhaus. Im Zuge der Wahlen und vor dem Hintergrund möglicher Proteste sind die örtlichen Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Lokale Verkehrseinschränkungen sind besonders in den Städten nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Paraguay:

Auch in Paraguay sind die BürgerInnen am Sonntag zum Wählen aufgerufen - in dem südamerikanischen Land wird ein neuer Präsident gekürt. Erst zum zweiten Mal in 70 Jahren rechnet sich die Opposition echte Chancen aus, die seit der Diktatur dominante Colorado-Partei zu besiegen. Im Hinblick auf die Wahlen werden landesweit die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, Reisende sind angehalten, Demonstrationen und Menschenansammlungen zu meiden.

Parlamentswahlen in Französisch-Polynesien:

Nicht zuletzt wird auch in Französisch-Polynesien am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Dabei bestimmen die gut 280.000 Einwohner der Inselgruppe, 16.000 Kilometer von Frankereich entfernt mitten im Pazifik gelegen, die neuen Mitglieder der Kammer, die aus 57 Beamten besteht. Aufgrund möglicher Proteste verschärfen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen.

Landesweiter Generalstreik in Italien:

Behördenangaben zufolge findet in Italien am Montag, den 1. Mai, sowie am Dienstag, den 2. Mai 2023, ein landesweiter Generalstreik statt. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung über die Bühne gehen, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und insbesondere im Verkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten sind aus organisatorischen Gründen Unannehmlichkeiten zu erwarten.

Landesweite Streiks und Proteste in Griechenland:

Für Montag hat auch die Panhellenische Seemannsvereinigung in Griechenland zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Infolgedessen werden alle Schiffe im ganzen Land an diesem Tag angedockt bleiben und nicht fahren. Dazu soll auch der Busverkehr in der Hauptstadt Athen bestreikt werden. Anlässlich des Maifeiertages ist außerdem mit Protesten zu rechnen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)