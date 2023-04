Ethiopian Airlines: Sondertarife von Wien nach Kopenhagen

Ab 22.Mai 2023 erhöht das Star Alliance Mitglied nicht nur ihre wöchentlichen Addis-Wien Verbindungen auf sechs wöchentliche Flüge, sondern freut sich auch die Verlängerung ihres Wien - Fluges nach Kopenhagen (viermal wöchentlich, jeweils an den Flugtagen MO, MI, FR, SA) bekannt geben zu können.

Fünfte Freiheit

Für die neue Verbindung in die dänische Hauptstadt Kopenhagen besitzt Ethiopian Airlines die vollen Streckenrechte (“5th freedom right”) und kann deshalb diese Flüge auch unter ET Flugnummer verkaufen. Während der österreichische Mitbewerber auf der gleichen Verbindung auf den Einsatz eines Mittelstreckenflugzeuges setzt, führt Ethiopian Airlines diesen Flug mit ihren Boeing 787-9 Langstreckenflugzeug mit einem großzügigen Sitzabstand von 82cm, kostenloser Verpflegung und Bordentertainment an.

Sonder-Aktion

Zwischen 22.Mai und 23.Juni feiert Ethiopian Airlines die Aufnahme der Flüge nach Kopenhagen mit einer „Special Promotion“ Ticket-Aktion (ab 90,54 EUR für Hin- und Rückflug, inklusive der Taxen).

Hinweis: Die Tickets müssen bis zum 30.April gekauft werden und die Passagiere müssen für diesen Flug einen Reisepass mitnehmen, da der Flug als Non-Schengen Flug geführt wird.

Flugzeiten: