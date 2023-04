Ab 29. September 2023 startet die Airline zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, nach Manchester und ab 10. November 2023 erweitert Jet2.com ihr Angebot um zwei Flüge pro Woche, jeweils am Montag und am Freitag, nach Birmingham. Aus heutiger Sicht werden die Angebote saisonal bis 29. April 2024 (Birmingham) und bis 20. Mai 2024 (Manchester) durchgeführt.

Nordengland besser erreichbar

„Mit dem Comeback von Jet2.com am Flughafen Wien wird der Norden Englands künftig noch besser erreichbar und ich freue mich, dass wir damit unser Flug- und Destinationsangebot ab Wien in diese Region damit erweitern können. Manchester und Birmingham sind gerade für Citytrips sehr attraktive Destinationen, geprägt von britischer Kultur und eingebettet in der wunderschönen nordenglischen Umgebung. Die neuen Flugangebote ab September und November sind auch für den Incoming-Tourismus wichtig, denn viele britische Gäste genießen die Weihnachtszeit in Wien und besuchen die romantischen Weihnachtsmärkte oder die spannenden kulturellen Aktivitäten der Stadt“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens

Jet2.com ist die drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens und fliegt von zehn britischen Flughäfen zu mehr als 65 Zielen in ganz Europa und darüber hinaus. Seit dem ersten Flug im Jahr 2003 erweitert Jet2.com ihre Flotte ständig. Zuletzt mit der Lieferung von 34 brandneuen Boeing 737-800NG-Flugzeugen und der Bestellung von 60 neuen Airbus A321neo-Flugzeugen. (red)