Erstes Banyan Tree Hotel Europas in Griechenland

Das Luxusprojekt des Multi-Brand-Hospitality-Unternehmens gemeinsam mit Accor wird 116 Villen und 45 Residenzen umfassen, die sich in die Küstenlandschaft der Halbinsel Varko in Pogonia einfügen sollen. Eröffnung des Fünf-Sterne-Resorts ist für 2026 geplant.

Mit seinem All Pool-Villen-Konzept habe Banyan Tree eine Vorreiterrolle inne, die auch bei seinem neusten Projekt in Griechenland zum Tragen komme, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum Anwesen gehören das Banyan Tree Spa-Konzept, ein Wassersportzentrum, hochmoderne Tagungs- und Veranstaltungsräume, ein Beach Club, mehrere Bars und drei Restaurants, darunter das Thai-Restaurant Saffron.

Nachhaltigkeit tragende Säule

Getreu der tragenden Säule der Marke Banyan Tree, Nachhaltigkeit, werde auch das Banyan Tree Varko Bay mit einem kompromisslosen Ansatz in puncto Nachhaltigkeit und Umweltsensibilität erbaut und betrieben werden und lasse Gäste künftig in eine blühende natürliche Umgebung eintauchen, heißt es. In Zusammenarbeit mit dem griechischen Architekturbüro Elastic Architects erbaut, soll das Resort als erstes in Europa die LEED-Gold-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) erhalten und zum Modell für Nachhaltigkeit im Hotelsektor werden. Ähnlich wie bei den bereits bestehenden Banyan Tree-Projekten werde das Resort seine Schwerpunkte auf den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser (70 % des Wassers werden zur Bewässerung wiederverwendet), die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und Pflanzenwachstum legen. Banyan Tree schaffe mit seinen begrünten Hotels und von der Botanik inspirierten Spa-Angeboten, Räume, die zeitgenössisch und zugleich umweltfreundlich sind.

Die Banyan Tree Group betreibt 60 Hotels weltweit, zusätzlich sind 50 potenziellen neuen Projekten bis 2025 in der Pipeline. (red)