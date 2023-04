Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 16/17

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

London Marathon in der britischen Hauptstadt:

Am Sonntag, den 23.04., fällt in London der Startschuss zum London Marathon. Im Rahmen des sportlichen Großereignisses verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind zu erwarten.

Bahnstreik in Portugal:

Aktuell und noch bis einschließlich 30.04. wird in Portugal der Eisenbahnsektor bestreikt. Es ist daher mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel:

Die Menschen in Israel feiern am Dienstag, den 25.04., sowie am Mittwoch, den 26.04., den 75. Jahrestag der Gründung ihres Staates. Vor dem Hintergrund der ohnehin angespannten Lage im Land verschärfen die Behörden flächendeckend die Sicherheitsvorkehrungen. Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Politische Kundgebung in Bangkok:

Für morgigen Samstag, den 22.04., hat die Partei Move Forward eine politische Kundgebung in der thailändischen Hauptstadt Bangkok angekündigt. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Feministische Proteste in Costa Rica:

Ebenfalls für Samstag haben verschiedene Frauenrechtsgruppen in Costa Rica zu feministischen Protesten in der Hauptstadt San Josè aufgerufen. Aufgrund dessen ist mit möglichen Einschränkungen im Stadtverkehr zu rechnen.

Parlamentswahlen auf den Britischen Jungferninseln:

Am Montag, den 24.04., finden auf den Britischen Jungferninseln in der Karibik Parlamentswahlen statt. Aufgrund möglicher Demonstrationen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Diese können unter Umständen zu Einschränkungen im örtlichen Verkehr führen. (red)