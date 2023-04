TUI Care Foundation startet TUI Colourful Cultures Zambia

In dem Projekt lernen junge Menschen, wie sie das reiche kulturelle und natürliche Erbe des Landes nutzen können, um Sambia als Reiseziel digital zu bewerben und damit neue Einkommensmöglichkeiten für sich zu schaffen. Unter anderem werden die jungen Kreativen in Fotografie und Videografie sowie digitaler Vermarktung trainiert. Mit den Kursen soll für junge Content Creator der Weg in die Selbstständigkeit geebnet und gleichzeitig das Destinations-Marketing für Sambia gestärkt werden.

Laut Welttourismusorganisation UNWTO sind mangelnde Beteiligung der lokalen Bevölkerung und unzureichendes Destinations-Marketing nach der Pandemie zentrale Herausforderungen für den sambischen Tourismussektor. An diesen Punkten setze das TUI Colorful Cultures Projekt in Sambia an, wie TUI mitteilt. Im Rahmen des Programms werden 90 ambitionierte Kreative in den Bereichen Fotografie, Videografie, digitales Marketing und Business Management geschult. Die ersten Kurse finden in Lusaka statt, weitere Kurse werden in den kommenden Monaten in Kitwe und Livingstone stattfinden.

„Wir freuen uns, mit dem Trainingsprogramm die Fähigkeiten junger Menschen in Sambia zu fördern – und ihnen dadurch auch die Möglichkeit zu eröffnen, unser Land als Reiseziel zu vermarkten“, sagt Chilalo Mumba, Mitbegründer von Discover Zambia. „Unsere Zusammenarbeit mit der TUI Care Foundation und Canon SA bestärkt uns darin, mit jungen Menschen zu arbeiten, um einen integrativen und nachhaltigen Tourismus zu fördern.“ Alexander Panczuk, Executive Director der TUI Care Foundation: „Mit TUI Colourful Cultures Zambia wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit bieten, neue Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig das einzigartige Erbe des Landes zu schützen.“ (red)