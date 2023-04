Lernidee-Mitarbeiter rücken in die Geschäftsführung auf

Seit Geschäftsjahresbeginn verstärken die beiden erfahrenen Lernidee Erlebnisreisen-Mitarbeiter nun das verantwortliche Führungsteam um Nurlan Mukash und Felix Willeke. Zu Khawajas und Lorenz' Schwerpunkten gehören dabei laut Angaben des Unternehmens auch weiterhin Themen wie die erfolgreiche Digitalisierung, der Ausbau des Produktportfolios und die weitere Internationalisierung des Spezialreisenveranstalters.

Neue Funktion langjähriger Wegbegleiter

Der neuestellvertretende Geschäftsführer Sarmad Khawaja kennt Lernidee Erlebnisreisen von der Pike auf. Er begann seine Laufbahn 2007 als Auszubildender, wurde anschließend Produktmanager und nach Abschluss eines berufsbegleitenden Studiums Abteilungsleiter für Sonderzugreisen auf der Transsib und auf der Seidenstraße. Seit 2021 stand Sarmad Khawaja als abteilungsübergreifende Führungskraft dem Bereich Touristik vor.

Marco Lorenz ist seit 2010 bei Lernidee an Bord, nachdem er unter anderem bei Belmond umfassende Erfahrungen im Vertrieb hochwertiger Zug- und Schiffsreisen sammeln konnte. Er ist verantwortlich für den internationalen Vertrieb über mehr als 300 Vertriebspartner aus 45 Quellmärkten – von Österreich und der Schweiz über UK, Skandinavien, Israel und Fernost bis Nordamerika und Brasilien.

„Mit Sarmad und Marco arbeiten wir seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Ihre Branchenerfahrung und ihre Prozess- und Ergebnis-Orientierung schätzen wir sehr", freut sich Nurlan Mukash über die neue Funktion der langjährigen Wegbegleiter. Felix Willeke ergänzt: „Besondere Stärken der Kollegen sind ihre Kreativität und ihr Fokus auf funktionierende Strukturen – in der Produktentwicklung und auch bei konkreten Vertriebsmaßnahmen. Beides ist für Lernidee von enorm großem Wert.“

Voller Zuversicht in die Zukunft

Nicht zuletzt aufgrund dieser Neuaufstellung blicken die Berliner nun nach drei herausfordernden Jahren – aufgrund der Covid-Pandemie und des Krieges in der Ukraine - zuversichtlich in die Zukunft. Das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2022/23 konnte Lernidee Erlebnisreisen bereits mit einem positiven Ergebnis abschließen. Einen signifikanten Beitrag dazu lieferten, so das Unternehmen, neben den etablierten Zug- und Schiffsreisen weltweit insbesondere auch die Radreisen der Lernidee-Tochtermarke Belvelo sowie die 2021 und 2022 neu akquirierten Geschäftsbereiche für Bahnreisen in der Schweiz (bahnurlaub.de) bzw. für Erlebnisreisen in Nordeuropa (Tuja Reisen). (red)