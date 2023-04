Austrian Airlines präsentiert neue Markenkampagne

Austrian Airlines, Österreichs führende Fluggesellschaft mit einem weltweiten Streckennetz von mehr als 120 Destinationen, startet nach den Herausforderungen der vergangenen pandemie-geprägten Jahre, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch medial neu durch. So wurde heute die neue Markenkampagne: "Österreich. Spürt man gleich" vorgestellt. Die Kampagne konzentriere sich dabei auf die bekannten Stärken von Austrian Airlines, nutzt ikonische Elemente wie den Dreiviertel-Takt des Donauwalzers, der durch neue, moderne Elemente ergänzt wird.

" Ein Stück fliegendes Österreich"



Mit der neuen Kampagne und dem dazugehörigen Brand Spot, der in Fernsehsendern im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird, will Austrian Airlines ihren Gästen vermitteln, dass ein fliegendes Stück Österreich auf sie wartet. "Unser neuer Brand Spot spricht eine mutigere, modernere und vielfältigere Bildsprache und setzt auf eine frische Tonalität mit Ecken und Kanten", betont Austrian Airlines CCO Michael Trestl und fügt hinzu: "Wir verkörpern genau das, was wir sind: Die perfekte Mischung aus Tradition und Modernität. Nahbar ungekünstelt und authentisch-österreichisch!"



Stefan Schulte, Geschäftsführer Kreation der umsetzenden Agentur thjnk Berlin ergänzt: „Jeder will jünger, moderner, frischer sein. Nur führt das häufig leider zu kraftloser, Gen-Z-anbiedender Alibi-Kreation. Unser Ansatz: Wir erzählen einfach die immer noch stärkste Geschichte, aller Geschichten – die eigene. Nur Austrian klingt wie Österreich, tanzt wie Österreich, lächelt wie Österreich, ist Österreich. Und ja, unsere Kampagne: Kann so nur Austrian.”

Das Video zur neuen Markenkampagne:

